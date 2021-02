Andrea Roncato s’infuria e attacca tutti: la D’Urso, il marito di Stefania e il GF

La polemica nata dopo la sua intervista a Live Non è la D’Urso ha fatto infuriare Andrea Roncato, il quale adesso ne ha per tutti.

L’attore Andrea Roncato in queste settimane è tornato al centro della cronaca di gossip per via di un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso. Nel corso del colloquio con la conduttrice, infatti, ha parlato delle motivazioni che hanno portato alla separazione con Stefania Orlando e le sue frasi hanno fatto infuriare sia la concorrente del Grande Fratello Vip, sia il pubblico della trasmissione. Come spesso capita in questi casi, c’è stato chi è andato oltre la semplice opinione personale ed ha rivolto insulti e minacce all’attore.

A distanza di qualche giorno da quanto capitato, Andrea ha parlato di tutta la situazione in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. In questa l’attore attacca in primo luogo la D’Urso, rea a suo avviso di aver fatto domande sul matrimonio con la Orlando dopo aver concordato di parlare solo della sua carriera: “La domanda sul perché io e Stefania ci fossimo lasciati, che mi ha rivolto la d’Urso, mi ha colto di sorpresa, visto che ero andato lì per parlare della mia carriera e non certo della mia ex”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Andrea Roncato infuriato con il GF Vip

L’attore in un secondo momento motiva la sua risposta: “Imbarazzato, ho risposto che lei a un certo punto se n’è andata via e ha avuto un’altra storia. Poi, però, ho aggiunto anche che non ero stato un bravo marito e che quindi non gliene facevo una colpa”. Insomma Roncato con la sua risposta ha bilanciato le responsabilità, spiegando che non biasimava Stefania per quella scelta visto che non era stato un buon marito.

Leggi anche ->Carolyn Smith, lo sfogo lascia senza parole: “Non ce la faccio più”

Quindi se la prende con il Grande Fratello per aver strumentalizzato le sue parole ed aver scatenato la reazione irosa contro di lui e la moglie: “Al GF Vip hanno fatto vedere solo il pezzo in cui dicevo che lei se n’era andata via con un altro uomo. Dopo di che ho ricevuto tanti insulti da parte del pubblico, ma la cosa che mi dispiace di più è che hanno preso di mira pure mia moglie Nicole, che non ha mai detto niente”.

Leggi anche ->GF Vip, Stefania Orlando e Andrea Roncato: storie di droga?

L’attore sottolinea come le persone che lo hanno minacciato e gravemente offeso si devono attendere delle querele, in quanto sono perseguibili penalmente. Un ultimo sassolino dalla scarpa Roncato se lo toglie parlando dell’attuale marito di Stefania: “Lui sarà pure una brava persona, però si sta dando parecchio da fare per istigare tutti i loro fan a offendere me e mia moglie Nicole”.