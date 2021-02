Carolyn Smith, lo sfogo lascia senza parole: “Non ce la faccio più”

Carolyn Smith si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social network. Scopriamo insieme che cosa ha detto la donna.

La celebre giurata del famoso programma Ballando con le Stelle si è lasciata andare ad un lungo ed importante sfogo. La bella Carolyn Smith è sempre stata molto attiva e presente sui social, ed anche stavolta ha deciso di spendere qualche parola in merito alla situazione attuale, proprio pubblicando un video sul suo profilo ufficiale Instagram. Leggiamo insieme che cosa ha detto la donna e quali sono state le sue affermazioni.

La ballerina di origini britanniche ha immediatamente suscitato con le sue parole molto scalpore, attirando senza ombra dii dubbio tutta l’attenzione dei suoi follower. Carolyn ha fatto sentire la sua voce attraverso la clip, dichiarandosi stanca dell’attuale e delicata situazione in cui si trova adesso il nostro paese dal momento dello scoppio della pandemia da Coronavirus. “Ho qualcosa da dire che viene dal cuore. Ho aspettato tanto ma non ce la faccio più e forse il momento giusto è adesso” ha esordito la donna durante il video. “Ogni cittadino è stato toccato da questa pandemia, chi più, chi meno e chi completamente devastato“.

“Ognuno ha il diritto di lavorare, a prescindere dal mestiere che fa. Ma purtroppo non è così.” ha dichiarato Carolyn al limite della pazienza. “Quello che non sopporto e non posso accettare è che qualcuno, completamente incompetente, possa decidere se un mestiere sia degno di continuare o no”. Poi ha continuato: “Teatri, palestre, scuole e studi di danza sono completamente fermi da un anno”. La nota coreografa si è dunque mostrata amareggiata di fronte alla batosta e all’arresto subito dal mondo dello spettacolo in seguito alla pandemia, mentre molti altri ambiti non sono stati toccati. “Si può viaggiare in treno o volare per ore in un ambiente chiuso, e non non possiamo stare 1 o 2 ore insieme”. E ancora: “Parrucchieri ed estetisti possono stare vicino e toccare i loro clienti, con le dovute precauzioni, loro possono e noi non possiamo. Posso elencare una lista di altre situazioni che dimostrano una discriminazione verso il nostro mondo dello spettacolo e dello sport”.

La celebre coreografa Carolyn Smith si è lasciata andare, nella sera del 4 Febbraio 2021, ad un lungo e durissimo sfogo. La ballerina ha pubblicato un video all’interno del quale si è mostrata completamente delusa e amareggiata di fronte alla situazione sanitaria ed economica attuale, in seguito alla pandemia. “Scientificamente è stato appurato che la musica, la danza, la palestra, ed il teatro fanno bene alla salute delle persone ma sembra che all’improvviso se ne siano dimenticati.” ha affermato la coreografa britannica. “La gente sta impazzendo. C’è più depressione, più aggressività, più rabbia e più violenza”. Parole dure, quelle della Smith, che sembrerebbe aver decisamente perso la pazienza. “Lo sport, la danza, la musica e lo spettacolo sono una salvezza per tutte le persone, per i più fragili e disperati. Togliendo tutto questo, hanno tolto veramente la nostra libertà“.