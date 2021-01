GF Vip, Stefania Orlando e Andrea Roncato: storie di droga?

Andrea Roncato ha accusato la gieffina Stefania Orlando tirando fuori alcuni episodi del passato che hanno incrinato i rapporti tra i due.

Mentre Stefania Orlando è ancora chiusa nella Casa del Grande Fratello VIP, l’ex marito Andrea Roncato le ha rivolto della accuse non da poco davanti alle telecamere di “Live – Non è la D’Urso” che non sono di certo passate inosservate al pubblico e ai fan. Nel salotto serale di Barbara D’Urso, l’ex marito della vippona si è lasciato andare ad una confessione con parole pesanti per Stefania.

Stefania Orlando, le accuse dell’ex marito

Roncato dalla D’Urso ha accusato la Orlando di averlo tradito e che fosse questo il motivo della fine del loro matrimonio e che il fatto che ad oggi non sia in buoni rapporti con lei, non c’entra con la gelosia dell’attuale moglie. “Mia moglie non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo ca****e!” – ha precisato Roncato sui social, rispondendo alle critiche del marito della Orlando– “E’ Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure.”

“Gelosa di che? Sono stanco di prendermi tutte le colpe per 20 anni, se dico tutta la verità sarebbero cavoli ma continuo a dire che non ero un bravo marito. (…) Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà.”

Se l’uomo ha quindi attribuito la colpa della fine del loro matrimonio ad un tradimento da parte di lei ma in realtà, come aveva precedentemente dichiarato in un’intervista televisiva, il motivo del divorzio sono i problemi che Roncato aveva con la droga. L’attore sembra quindi contraddirsi da solo. Come finirà la querelle?