Viaggi 2021: le 52 mete da amare secondo il New York Times, in attesa di visitarli.

In attesa di tornare a viaggiare, si spera presto, nulla vieta di fare progetti per il futuro o anche soltanto sognare luoghi meravigliosi. È con questo spirito che il New York Times a inizio anno ha pubblicato il suo tradizionale elenco delle 52 mete di viaggio più belle. Per questo 2021, ancora segnato dalla pandemia, tuttavia, non si tratta più di mete “da visitare”, ma “da amare“.

Sono i luoghi rimasti nel cuore dei visitatori che li hanno segnalati al New York Times su espressa richiesta del giornale. Luoghi che hanno lasciato un ricordo speciale, dove tornare, e tutti da scoprire per chi non li conosce. Ecco cosa bisogna sapere.

Viaggi 2021: le 52 mete da amare del New York Times

Ogni anno, a inizio anno come da tradizione, il New York Times pubblica un elenco delle 52 mete di viaggio da visitare in tutto il mondo. Un vero e proprio elenco delle meraviglie, con luoghi conosciuti e meno conosciuti, regioni famose e altre sperdute. Possono essere mete esotiche ai confini del mondo oppure città molto frequentate, spiagge isolate, montagne dai paesaggi mozzafiato, zone rurali, pellegrinaggi e tanto altro ancora. Sono preziosi consigli di viaggio per il nuovo anno che aiutano a conoscere quei luoghi di cui era ignota l’esistenza. Per questo, ogni volta che esce un nuovo elenco è elettrizzante scorrerlo per scoprire le mete top segnalate, verificare se ce n’è qualcuna che conosciamo e quelle che invece sono nuove per noi.

Solitamente, la selezione delle 52 mete di viaggio viene fatta dalla redazione del New York Times, che ogni anno segnala quei posti del mondo che sono da visitare. Quest’anno, a causa della pandemia e delle restrizioni di viaggio, il New York Times non ha voluto rinunciare al suo elenco, consultato in tutto il mondo. Ha cambiato, tuttavia, modo di procedere. Il giornale si è rivolto direttamente ai suoi lettori e ha chiesto loro di segnalare quei luoghi che nel 2020 li hanno ispirati, deliziati o rassicurati in un anno buio.

Il New York Times ha ricevuto oltre 2.000 segnalazioni entusiaste dai suoi lettori di tutto il mondo. Tra queste ne ha scelte 52, le mete top dell’anno, appunto. Ancora solo per sognare ma anche “per ricordarci che il mondo ancora ci aspetta”, scrive il giornale.

Purtroppo, in questo elenco di 52 meraviglie manca l’Italia, di solito presente con almeno un luogo nella classifica annuale del New York Times. Lo scorso anno il nostro Paese aveva piazzato tre mete: la Sicilia, il Molise e la città di Urbino. Quest’anno siamo a digiuno. Pazienza! Ci rifaremo. L’Italia è comunque una destinazione di viaggio amatissima.

Probabilmente i lettori, e la redazione, hanno preferito mete più selvagge, esotiche, libere. Molti infatti, sono luoghi naturali, ampi spazi aperti, parchi naturali, aree selvagge. Luoghi dove fuggire dalla civiltà, e dall’affollamento, per immergersi nella forza rigenerante della natura. Scopriamo insieme quali sono.

Le 52 mete di viaggio da amare nel 2021

Galles meridionale (South Wales), Regno Unito Saipan, Isole Marianne Settentrionali Kaliya Dhrow, India Esfahan, Iran Los Llanos, Colombia Siwa (oasi), Egitto Triangolo d’Oro del Montana, Stati Uniti Il Cammino di Santiago, Spagna Malpaís, Costa Rica Dakar, Senegal Chiesa di St. James the Less, Londra Medina di Marrakech, Marocco Massiccio di Nanda Devi, India Sentiero di Laugavegur, Islanda Deserto di Wadi Rum, Giordania Isola di Aruba Kaohsiung, Taiwan Highlands scozzesi Lago Michigan Niansogoni, Burkina Faso Asunción, Paraguay I parchi di South London, Inghilterra Beirut, Libano Siberia, Russia Isola di Andros, Grecia Romania East Haddam, Connecticut, Stati Uniti Yarra Ranges National Park, Australia Bryce Canyon National Park, Utah, Stati Uniti Huanchaco, Perù Jimmy’s Beach, Nuovo Galles del Sud, Australia Università di Cambridge, Inghilterra Lahore, Pakistan Isole Svalbard, Norvegia Alberta, Canada Santa Rosa, California, Stati Uniti Haiti Ladakh, India Hokkaido, Giappone Tappan Zee Bridge sul fiume Hudson, New York Arkansas del Nord Tagaytay, Filippine Milford Sound, Nuova Zelanda Cordova, Spagna Parco nazionale e riserva Gates of the Arctic, Alaska Con Dao, Vietnam Kirghizistan settentrionale Table Mountain (Montagna della Tavola), Città del Capo, Sudafrica Turku, Finlandia Rawah Wilderness, Colorado, Stati Uniti Valle del fiume Methow, Stato di Washington Il Mondo

In fondo alla classifica c’è “il Mondo”. Il New York Times ha scelto le parole di una sua lettrice che ha viaggiato intorno al mondo: “Ogni vacanza si trasformava in una lezione di storia, arte, lingua, cultura, cibo, geografia e geologia. Sia che mi piacesse oppure no”.

L’elenco dettagliato sulle 52 mete di viaggio con le schede descrittive sul New York Times: www.nytimes.com/interactive/2021/travel/places-to-visit-vacation.html