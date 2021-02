Ivana Spagna, chi è il fratello Giorgio: età, carriera, vita privata

Ivana Spagna. Cantante e simbolo della musica italiana. Forse non tutti sanno che anche suo fratello è un musicista.

Un’artista che negli anni non ha mai smesso di far parlare di sé. Una vita fatta di alti e bassi, ma che le ha regalato un successo senza precedenti.

E’ una delle cantanti italiane di maggior successo. Durante la sua carriera fu affiancata anche da suo fratello che, a differenza della sorella, non ha mai amato le luci della ribalta.

Ivana Spagna: l’inizio carriera con il fratello Giorgio

La donna è nata nel 1954 a Valeggio sul Mincio. Viene da una famiglia modesta dove però c’era tanto amore. Nonostante abbia dovuto rinunciare al sogno di fare la ballerina, è riuscita a diventare una cantante formidabile.

Leggi anche -> Ivana Spagna irriconoscibile: compie 66 anni, com’è cambiata negli anni

In un’intervista, il fratello Giorgio aveva parlato della loro infanzia e anche di come lui e sua sorella fossero già molto diversi. “Ivana anche da piccola è sempre stata un personaggio pubblico diciamo…Io mi ricordo che spesso e volentieri andavamo in un posticino con i genitori e lei quando la musica del juke box partiva (qualsiasi tipo di musica) lei andava in pista, ballava e si metteva in mostra…a differenza di come sono io…le è sempre piaciuto essere al centro dell’attenzione“. Parole che fanno ben capire la sua personalità esuberante.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Negli anni ’70 canta nel gruppo “Opera Madre” in cui c’è anche il fratello e negli anni Ottanta collaborarono insieme al progetto Mike Cannon. Giorgio diede la voce a “Voices in the dark”, scritto da Ivana. I due fratelli incisero altri due pezzi: “Stay” e “Goin crazy“.

Leggi anche -> Ivana Spagna: “Ho pensato al suicidio, mi ha salvata la gatta” – VIDEO

Ivana poi continuerà da sola la sua carriera, incidendo più di 10milioni di dischi. Il suo nome ha raggiunto livelli di fama internazionale e ancora oggi è conosciuta in tutto il mondo.