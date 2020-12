Ivana Spagna irriconoscibile: compie 66 anni, com’è cambiata negli anni

Compleanno anche per Ivana Spagna oggi 16 dicembre: la celebre cantante italiana compie 66 anni, ecco com’è cambiata improvvisamente

Per tantissimi anni Ivana Spagna è stata un punto di riferimento della musica italiana, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Ha sempre avuto un look stravagante come una vera e propria rocker. Negli ultimi anni, però, ha fatto anche ricorso alla chirurgia estetica con numerosi ritocchi per cercare di essere sempre affascinante. Oggi, 16 dicembre, la stessa cantante italiana compie ben 66 anni. Sul suo profilo Instagram è, inoltre, molto attiva pubblicando spesso filmati e foto. Il suo ultimo album è uscito il 27 settembre 2019 dal titolo 1954, ossia l’anno della sua nascita. Così in una vecchia intervista Ivana ha svelato il motivo: “Per togliermi il peso dell’età. Io non mi sento vecchia e non ho niente da nascondere. Considero l’età un regalo del cielo, un privilegio: quello di vivere”.

Ivana Spagna irriconoscibile, il cambiamento

Da Facebook è spuntata anche una sua foto di quando era giovanissima con i suoi lineamenti naturali. A confronto è stata messa con una più recente, dove si vedono chiaramente le modifiche del suo volto e delle sue labbra. Anche il naso è diverso con la pelle che è stata tirata intorno agli occhi. Rispetto a tanti anni fa è davvero irriconoscibile con un cambiamento totale del suo aspetto esteriore.