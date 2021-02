Vittorio Feltri, chi è la moglie Enoe Bonfanti: la loro storia

Enoe Bonfanti, chi è la seconda moglie di Vittorio Feltri: cosa sappiamo sulla vita privata del giornalista di Libero e della donna.

Enoe Bonfanti è la moglie di Vittorio Feltri, uno dei giornalisti di Libero più criticati di sempre nonché direttore della testata. Tutto quello che si sa di lei è uscito dalla bocca del marito, dal momento che lei non sembra amare concedere interviste e farsi vedere in televisione.

Enoe Bonfanti: vita privata

Enoe si è presa cura di Vittorio Feltri dopo la scomparsa della prima moglie, morta subito dopo il parto della figlia Luara. Nonostante la drammatica situazione in cui è nata la loro storia d’amore, oggi i due stanno insieme da più di 50 anni e sembrano essere molto uniti. Il direttore di Libero, durante un’intervista a Domenica Live, ha confessato che Enoe ha “riacceso la luce nella sua vita”.

Voci di corridoio affermano che Enoe Bonfanti sia nata e vissuta a Ponteranica Alta, in provincia di Bergamo. Della sua vita privata non si sa quasi nulla, perché la coppia ha vissuto la propria relazione lontani dai riflettori e dai gossip, dedicano tutte le attenzioni ai figli e ai gatti, per quale Enoe sembra avere un’enorme passione. “Abbiamo quasi tutto in comune”, aveva raccontato Vittorio Feltri a Domenica Live. E a proposito di alcuni presunti tradimenti da parte di lei, ha detto: “Non è il problema dalla cintola in giù che conta, ma tutto il resto della vita che abbiamo trascorso insieme. Poi delle scappatelle chi se ne frega. Non mi interessa. Se mia moglie le ha fatte ha fatto bene”.