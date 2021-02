Matrimonio a prima vista, chi sono le tre nuove coppie: età, foto, storie

Matrimonio a prima vista è tornato sul piccolo schermo. Conosciamo le nuove coppie e tutto quello che c’è da sapere.

I fan del programma stanno già formulando ipotesi su quale sia la coppia più affiatata. Ogni reazione è analizzata sotto la lente di ingrandimento per scoprire se i protagonisti siano davvero felici del partner.

Sfortunatamente questa stagione è stata girata nel pieno dell’emergenza Covid, ma non mancheranno di certo colpi di scena e momento molto emozionanti. Scopriamo qualcosa di più su queste tre coppie.

Matrimonio a prima vista: ecco cosa c’è da sapere sulle coppie

Sul web, gli appassionati del programma continuano a formulare ipotesi e molti avanzano anche delle supposizioni sul perché siano stati decisi determinati accoppiamenti tra i partecipanti. In molti hanno sospettato che alcuni tra i neo-sposi siano stati messi insieme per ragioni strategiche e logistiche. Altri ancora hanno notato come in alcune coppie ci siano persone con caratteri molto diversi, forse troppo. Questo fatto potrebbe portarli a non parlare mai apertamente.

Tutti gossip che non dovranno aspettare le prossime puntate per essere smentiti o meno. Ora scopriamo meglio da chi sono formate le coppie. Al momento, Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda. Affiatati e complici: i fan sperano che la fiamma della passione non si estingua troppo presto. Clara ha 29 anni, ha interrotto gli studi da giovanissima per trasferirsi all’estero e lavorare. Ciò che l’accomuna con Fabio è la sfortuna in amore. Il suo neo-sposo ha 33 anni e ha lavorato per più di dieci anni come operaio. Anche lui spesa che questa esperienza gli permetta di trovare finalmente l’amore.

La seconda coppia è formata da Francesco Muzzi, 38 anni e Martina Pedaletti, 35 anni. A differenza di Clara e Fabio, la loro avventura da novelli sposi è iniziata in salita. La 35enne non era rimasta particolarmente colpita da Francesco, ma sembra comunque esserci un barlume di speranza. Sono entrambi romani ma alle spalle hanno vite diverse: lui è un tassista e tifosissimo della Lazio. Ama il suo lavoro perché gli permette di ascoltare le persone. Lei invece si destreggia tra il lavoro di commessa e quello da bartender. Entrambi sono single da diverso tempo, Francesco cerca qualcuno con cui formare una famiglia ma chissà se anche Martina vorrà la stessa cosa. Al momento sembra proprio essere quest’ultima la più forte tra i due. Francesco saprà farsi valere?

Ultimi, ma non per importanza Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale. Due siciliani molto timidi. Lui ha 33 anni ed è il titolare di un’edicola, ma il suo sogno è dedicarsi alle scienze motorie. Lei sta frequentando un master universitario e ha visitato diversi paesi facendo la ragazza alla pari. La loro timidezza ha reso molto difficile instaurare un dialogo. A rendere il tutto ancora più faticoso è la forte emotività di Santa: la ragazza ha pianto tutto il tempo prima di incontrare il suo sposo, ma dopo averlo visto non sembra esserne stata colpita.