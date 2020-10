La seguitissima trasmissione ‘Matrimonio a Prima Vista’ condotta da Flavio Montrucchio ha fatto incontrare molti innamorati. Ma stanno ancora insieme?

Il dating show ‘Matrimonio a Prima Vista‘ condotto da Flavio Montrucchio è diventato un piccolo fenomeno della televisione. Sin dalla prima edizione risulta molto visto, al punto che, sistematicamente durante e dopo la messa in onda di ogni puntata, finisce anche fra i trend più discussi sui social network.

Ma le coppie di ‘Matrimonio a Prima Vista’ ce la fanno a resistere? Alcune si, altre no. Vediamo chi ancora condivide il talamo nuziale e chi invece ha optato per una scelta diversa dopo avere espresso il fatidico “si” davanti alle telecamere di Real Time. Nella prima stagione facemmo la conoscenza di Marco e Lara: loro non ce l’hanno fatta ad andare avanti insieme. Allo stesso modo di Andrea ed Alessandra e di Fabrizio ed Annalisa. Quest’ultimi due si contraddistinguevano anche per una importante differenza di età. Oggi tutti gli uomini sembrano single, mentre le donne pare abbiano trovato dei nuovi partner, da quanto è possibile carpire spulciando i loro profili social. A ‘Matrimonio a Prima Vista’, nella seconda stagione, conoscemmo poi Wilma e Stefano.

Matrimonio a Prima Vista, in pochissimi resistono

Purtroppo anche nel loro caso le cose non hanno funzionato, con i due che si sono lasciati non senza delle polemiche reciproche. Tra l’altro sembra che lui frequenti Lara della prima stagione. Poi passiamo a Steven e Sara, altra coppia che, dopo mesi, ha capito che non era il caso di proseguire assieme. Lui ha trovato una nuova partner dalla quale avrà un figlio. Chi invece resiste è la coppia composta da Stefano e Francesca, che addirittura si sono sposati una seconda volta e si amano tantissimo. L’esatto contrario di Daniela e Roberto, con quest’ultimo che ha un nuovo amore nella sua vita. Durante la terza stagione anche Mauro e Camilla si sono lasciati, tra l’altro di loro non si hanno notizie neppure sui social. Andrea e Rossella si sono lasciati a loro volta. E nella quarta stagione, Marco ed Ambra pure non sono riusciti a superare le loro difficoltà, come anche Luca e Cecilia. Lui avrebbe una nuova compagna adesso. E come Fulvio e Federica.

