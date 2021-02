Grande Fratello Vip, anticipazioni e colpi di scena: le novità del 1 Febbraio

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è finalmente alle porte. Ecco a voi alcune succose anticipazioni sull’episodio di questa sera.

L’appuntamento di oggi, lunedì 1 Febbraio 2021, con il Grande Fratello Vip è confermato. L’attesissima nuova puntata di uno dei reality più seguiti d’Italia è pronta a sorprendere i telespettatori con esilaranti e sorprendenti colpi di scena. Sembrerebbe proprio che sia in arrivo un episodio davvero interessante, e sono tutti sulle spine all’idea di scoprire quello che succederà. Ecco a voi alcune succose anticipazioni.

Secondo le anticipazioni, quella di stasera sarà una puntata davvero interessante. Una eliminazione definitiva è sospesa nell’aria e sono tutti curiosi di scoprire quale concorrente dovrà abbandonare per sempre la Casa del GFV. Durante la scorsa settimana nessun vippone ha lasciato il programma, rendendo dunque l’eliminazione di oggi un vero e proprio dato di fatto. Tra i possibili sfortunati c’è anche la splendida Giulia Salemi, che sta quindi rischiando davvero grosso.

Stando alle ultime anticipazioni, il televoto sarà tutto al femminile, e chiamerà in causa Maria Teresa Ruta, Samantha De Gernet, Carlotta Dell’Isola, e Giulia Salemi. A decidere le sorti delle quattro vippone sarà ovviamente niente meno che il pubblico da casa. Il nome della sfortunata che dovrà per sempre abbandonare la Casa sarà svelato in diretta dal celebre conduttore Alfonso Signorini. Anche l’uomo, carico più che mai, è pronto ad intrattenere tutto il suo pubblico durante la puntata di stasera.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: Zorzi contro Salemi e il futuro di Alda D’Eusanio

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di stasera, lunedì 1 Febbraio 2021, la maggior parte delle attenzioni sarà focalizzata su Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I rapporti tra i due, dopo una serie di scontri, sembrerebbero essere tutt’altro che distesi ed il pubblico non vede l’ora di scoprire quello che succederà. Questa sera ci sarà posto anche per Alda D’Eusanio. Pare che la conduttrice abbia utilizzato un termine che i telespettatori non hanno per niente apprezzato. La produzione prenderà provvedimenti? Lo scopriremo soltanto durante la prossima puntata del reality.