Dove andare per un weekend di vacanza a febbraio 2021

Le idee su cosa fare e dove andare a febbraio per un weekend di vacanza.

Il mese di febbraio 2021 è alle porte e se state cercando di organizzare almeno un weekend di relax o vacanza all’interno della vostra regione, rispettando ovviamente le regole del dpcm e di contenimento della pandemia da coronavirus, sappiate che ci sono moltissime idee, suggerimenti e consigli su cosa fare e dove andare a febbraio.

Una gita in montagna

Lo sappiamo, la primavera è ancora lontana e le temperature sono ancora piuttosto rigide, nonostante ciò potreste pensare tranquillamente di celebrare proprio l’inverno andando sulla neve. Una delle prime idee che vi consigliamo per un itinerario interessante da fare a febbraio è quella di scoprire l’entroterra della vostra regione. Rispettando così le regole imposte dal governo per evitare il diffondersi delle coronavirus, potreste andare in montagna, magari a ciaspolare seguendo ovviamente itinerari battuti o i consigli delle guide turistiche.

Una giornata al museo

In alternativa nel mese di febbraio un’altra attività interessante da fare è sicuramente quella di dedicarsi ai musei. La cultura ha subito una battuta d’arresto molto importante per colpa delle covid-19. Visto che nelle regioni gialle i musei possono riaprire ecco che potreste pensare di andare a visitare un museo o andare a scoprire una mostra che altrimenti non avreste potuto vedere. In questo modo andrete ad arricchire voi stessi facendo un’esperienza nuova e particolare, ma darete anche un aiuto a tutte quelle realtà che hanno sofferto particolarmente per via della chiusura forzata causa Covid.

Alla scoperta dei borghi bandiera arancione

Ultima idea su cosa fare e dove andare a febbraio, ovviamente, è quella di visitare i borghi bandiera arancione. Sono quei Borghi considerati di una bellezza incredibile e patrimonio storico, oltre che culturale, e si trovano praticamente sparsi in tutta Italia. Sicuramente ci sono anche a pochi passi da casa vostra. Magari in una giornata di sole potreste quindi andare alla scoperta di queste realtà e dedicare una giornata all’aria aperta, ma anche all’insegna della scoperta della storia della vostra città o della vostra regione che altrimenti non avreste potuto fare.