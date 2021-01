Stasera in tv – Mina Settembre: la serie tv in prima serata, oggi 31 gennaio

Mina Settembre, serie tv in prima visione su Rai1, andrà in onda oggi, 31 settembre in prima serata: trama, cast e anticipazioni

La nuova serie tv intitolata Mina Settembre andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 21.20 con i due nuovi episodi intitolati rispettivamente Amare è lottare e Solitudine. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie diretta da Tiziana Aristarco e basata sui racconti di Maurizio de Giovanni.

Mina settembre, trama

“Mi chiamo Mina Settembre, vivo a Napoli e sono un’assistente sociale. Giorno per giorno cerco di mettere a posto la vita degli altri e sistemare la mia.”

Gelsomina Settembre, soprannominata Mina, è un’assistente sociale e si trova costretta a tornare a vivere con la madre a causa della separazione con il marito, Claudio De Carolis, un magistrato. Solare e altruista, Mina inizia presto a soccorrere tutti coloro che le chiedono supporto nel consultorio in cui opera e intessere amicizie che l’aiuteranno in questa missione, come quella con il ginecologo Domenico Gammardella e il portinaio Rudy Trapanese.

Amare è lottare

La situazione con Domenico sembra essere sempre più complessa, ma nel frattempo il lavoro per Mina l’assorbe tanto da rimanere la sua priorità, anche sulla sua vita privata. Il portiere Rudy per proteggere un ragazzino rimasto solo finirà per fare una scelta estrema.

Cast completo:

Serena Rossi (Mina Settembre);

Giuseppe Zeno (Domenico Gammardella);

Giorgio Pasotti (Claudio De Carolis);

Valentina D’Agostino (Titti Ferrari D’Aragone);

Christiane Filangieri (Irene);

Nando Paone (Rudy Trapanese);

Marina Confalone (Olga);

Massimo Wertmüller (generale);

Rosalia Porcaro (Rosaria);

Ruben Rigillo (Vittorio Settembre);

Susy Del Giudice (Sonia / Nunzia);

Francesco Di Napoli (Gianluca);

Davide Devenuto (Paolo);

Michele Rosiello (Giordano);

Primo Reggiani (Max);

Lorena Cacciatore (Giada);

Kiara Tomaselli (Piera);

Maria Vera Ratti (Nanninella Capasso);

Antonio Buonanno (Salvatore Ausiello);

Mimmo Esposito (professor Brunelli);

Claudia Ruffo (Lucia Improta);

Salvatore Striano (Pasquale Coppola);

Peppe Lanzetta (Michele Coppola);

Daria D’Antonio (Concetta Ammaturo);

Angelo Caianiello (Thomas Crastone);

Bianca Maria D’Amato;

Miloud Mourad Benamara (Ahmed Bassir);

Martina Attanasio.

