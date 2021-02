Come festeggiare San Valentino 2021 se siete single?

Le idee su cosa fare e dove andare per celebrare la festa degli innamorati il 14 febbraio se siete single.

Cosa fare a San Valentino, se siete single? Questo 2021 è iniziato purtroppo ancora all’insegna della pandemia e per questo motivo organizzare la classica festa con gli amici o le amiche in contrapposizione alla festa degli Innamorati del 14 febbraio, non è così semplice. È importante, quindi, trovare una soluzione interessante per poter celebrare al meglio la giornata di San Valentino, anche se non siete in coppia e non siete fidanzati.

Un pranzo con gli amici in zona gialla

Come fare? Quali sono le idee per festeggiare nonostante tutto? Sembra che moltissime regioni italiane diventeranno gialle e questo implica che i bar e ristoranti per il pranzo saranno aperti. Per questo motivo il giorno di San Valentino, se siete single, per contrastare la festa degli innamorati, potreste pensare di organizzare un pranzo con gli amici all’aperto al sole sempre rispettando, ovviamente, le misure di sicurezza come il distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina e igienizzazione delle mani.

Una giornata in un museo

In alternativa potreste anche decidere di andare a visitare un museo o qualche mostra che volevate vedere da tempo, ma avete sempre rimandato! Gli spostamenti fuori regione non sono consentiti, lo sappiamo, ma all’interno della propria regione, se siete in zona gialla, sicuramente avrete la possibilità di fare delle deliziose passeggiate nei boschi nella natura o in montagna proprio per svagarsi un po’ e non pensare a questa giornata in cui i fidanzati di tutto il mondo celebreranno la loro unione.

Maratona film, serie tv e junk food (per una volta)

Altra idea per festeggiare san Valentino da single potrebbe essere quella di rimanere a casa e regalare amore a voi stessi. Potreste pensare di comprare o cucinare il vostro cibo preferito, guardare una serie TV o un film che adorate in totale relax a casa da soli, oppure con un amico o un’amica che vuole condividere con voi questo momento. Le idee su cosa fare a San Valentino, anche se siete single sono quindi molte. Basta semplicemente saperle scegliere.