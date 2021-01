Conosciamo meglio la relazione scandalo tra Ornella Vanoni e il regista teatrale Giorgio Strehler: lei aveva appena 15 anni

Ornella Vanoni è stata rapita quando era giovanissimo dal regista teatrale Giorgio Stehler. Lei aveva appena 15 anni ed era soltanto una ragazzina quando decise di prendere parte al corso al Piccolo: qui avvenne l’incontro tra i due. E subito ci fu un grande interesse anche se lui era già un uomo sposato. E nel corso delle varie interviste della sua carriera la Vanoni ha sempre rivelato che lui è stato l’amore più grande della sua vita.

Ornella Vanoni, la rivelazione con Giorgio Strehler

In una lunga intervista a Vanity Fair la stessa celebre cantante ha svelato: “Giorgio aveva molti vizi. Per un po’ li assecondai. Poi, d’un tratto, dissi basta. Con un uomo ci deve stare fino in fondo, poi arriva un momento in cui questa sensazione di invincibilità lascia spazio alla stanchezza, alla voglia di riprendere in mano la tua vita”. Successivamente Ornella Vanoni ha aggiunto: “Quando mi sposai con Lucio Ardenzi, Giorgio mi telefonava tutte le sere. Faceva stalkeraggio con un telefono fisso. Era un lupo ferito. Ululava al di là della cornetta: “P*****a maledetta, dove sei?”. Cercavo di calmarlo: “Giorgio ti prego, non fare così”. L’amore più grande della sua vita ricco di colpi di scena improvvisi.