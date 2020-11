Ornella Vanoni colpita duramente dalla malattia, le sue condizioni

Nelle ultime settimane la celebre cantante Ornella Vanoni ha dovuto combattere con la positività al Covid-19: ora come sta?

Anche Ornella Vanoni, la celebre cantante italiana, ha dovuto affrontare un periodo duro a causa della positività al Covid-19. Nelle scorse settimane durante il programma Che tempo che fa aveva svelato: “Non voglio morire”. Anche sul suo profilo Instagram aveva pubblicato uno scatto scrivendo: “Mi ha preso! Sto bene”. Poi durante l’appuntamento su Rai3 aveva aggiunto: “Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire. Sto benissimo, non voglio morire”. All’età di 86 anni vuole continuare a combattere senza arrendersi come ha dimostrato di saper fare: “La Ornella è piena d’acciacchi, ma non deve morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Sto benissimo e non voglio morire!”.

Ornella Vanoni, ora sta bene: le condizioni

La stessa cantante ha svelato com’è avvenuto il contagio: “Dopo tutte le premesse, è arrivato uno in casa che me lo ha attaccato”. Infine, ha lanciato un messaggio bellissimo: “La cultura è curiosità. Senza curiosità, non esiste cultura”. Nel corso delle settimane la Vanoni si è ristabilita pubblicando anche un bel ricordo insieme a Gigi Proietti, scomparso pochi giorni fa.

Infine, la celebre artista italiana ha pubblicato quattro giorni fa la news per quanto riguarda l’uscita dell’ultimo album: “Ho pensato giallo. Ho vissuto giallo. Ho amato giallo, il colore della gioia e della luce. Ho voluto il giallo anche nella copertina di “Unica”, il mio nuovo album di inediti, che uscirà il 29 gennaio 2021. Sarà il cinquantesimo della mia carriera, ed è prodotto da Mauro Pagani, che dopo 30 anni ho ritrovato accanto a me. “Unica” è disponibile in pre-order da oggi al link in bio e nelle stories”.