I figli segreti di Claudio Villa: la storia che nessuno sapeva, ecco la verità

Quella dei figli “segreti” di Claudio Villa è una storia che continua a far discutere e il cui finale è ancora tutto da scrivere.

Oltre che un grandissimo cantante, Claudio Villa è stato un uomo dalla vita privata molto chiacchierata. Che l’artista abbia figli non riconosciuti legalmente in giro per il mondo non è una novità: già nel 2017 a “Domenica Live”, nel corso del consueto spazio dedicato ai ‘figli di’, con ospiti Ettore Geri, grande amico dell’artista, e Manuela Villa in collegamento esterno, furono rivelate piccantissime indiscrezioni. Oggi è sempre Barbara D’Urso a tornare sul “caso”.

L’altra famiglia di Claudio Villa

Claudio Villa era uno di quegli uomini che amava la vita e se la godeva. Uno dei suoi figli “segreti” si troverebbe in Russia, l’altro in Giappone e farebbe l’ingegnere. Ma dovrebbero essercene altri due figli che vivono nelle campagne romane, uno de quali saprebbe di essere figlio del celebre cantante, mentre l’altro ne è probabilmente all’oscuro.

Claudio Villa, del resto, sapeva di avere questi figli e pare che li abbia sempre aiutati economicamente. Stando alle dichiarazioni del signor Geri, uno di loro ha avuto come lascito una villa in stile “hollywoodiano”. “I fortunati non siamo stati noi” chiosò all’epoca Manuela Villa, ma senza rancore.

Quanto ai figli riconosciuti da Claudio Villa, il primo, Mauro, è nato dal matrimonio durato dieci anni con Miranda Bonansea. Dopo quella relazione, l’artista si legò a Noemi Garofalo, da cui sono nati Claudio Jr nel 1962 e Manuela nel 1966, riconosciuti solo dopo la sua morte. Nel 1973, invece, il “reuccio” si innamorò di Patrizia Baldi, sua ultima moglie, da cui nacquero due figlie, Andrea Celeste e Aurora. E forse, come diceva quel tale, non finisce qui…

