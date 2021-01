Cosa fare a San Valentino 2021: idee e suggerimenti

Le idee su cosa fare a San Valentino 2021 per celebrare l’amore durante la pandemia.

E anche il mese di gennaio è andato. In questo momento storico così difficile, spesso le persone lamentano il fatto che tutte le giornate scorrono tra le dita uguali e quasi non ci si rende conto del tempo che passa. Così, in men che non si dica, è arrivato il tempo di pensare a cosa fare a San Valentino. Manca poco infatti alla festa degli innamorati e, poiché molto probabilmente le restrizioni in vigore per il Covid-19 saranno ancora tutte attive, bisogna pensare a come celebrare l’amore il 14 febbraio 2021.

Le idee per il 14 febbraio

Cosa fare a San Valentino 2021? Questa è la domanda che attanagli moltissimi innamorati. Se solitamente eravate pronti a regalare viaggi e vacanze alla vostra metà, per trascorrere dei giorni d’amore, ora non si può fare. Questo però non esclude la possibilità di celebrare la festa degli innamorati in modo diverso! Ecco qualche idea.

Pic-Nic: nulla ci vieta di prendere la classica tovaglia a scacchi e rossa e bianchi e adagiarla in un campo o in spiaggia. Senza uscire dalla vostra regione e, in alcuni casi, nemmeno dal comune, ecco che potreste organizzare un pranzo romantico al sole. Riscoprendo la bellezza di stare all’aria aperta senza pensieri e senza stress.

Aperitivo romantico a casa: da DPCM la possibilità di ricevere in casa fino alle 22 un non convivente è ammessa. Per questo, se a San Valentino non vivete con il vostro compagno o compagna, potrete comunque trascorrere delle belle ore con lui a casa. Un pranzo o un aperitivo romantico è perfetto per celebrare l’amore.

Gita nel comune: ammettiamolo, molti di noi non conosceranno perfettamente tutte le aree o le zone del proprio comune. Anzi. Spesso, un po’ come il proverbio che il calzolaio ha le scarpe rotte, siamo i primi a non conoscere un piccolo borgo o scorcio della nostra città. Ecco che a San Valentino potreste organizzare un piccolo tour delle bellezze sconosciute del vostro Comune. Sarà una giornata speciale e che vi rimarrà nel cuore.

Cosa fare se siete single il 14 febbraio?

Se per la festa di San Valentino 2021 non avete una dolce metà da celebrare, tanto meglio! Celebrerete voi stessi. Regalatevi una serata o una giornata all’insegne di ciò che amate di più. Che sia riguardare Bridgerton dall’inizio alla fine con un bicchiere di vino, oppure fare una day-spa per rilassarvi e sentirvi più belle. Per i maschi single, è ancora più semplice: una giornata dedicata al vostro gioco della Play preferito, oppure una bella passeggiata con gli amici… La soluzione è dietro l’angolo.