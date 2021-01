Coronavirus 30 gennaio: si ‘svuotano’ le terapie intensive

Allerta Coronavirus oggi 30 gennaio in Italia: si ‘svuotano’ le terapie intensive, i dati aggiornati e la situazione generale.

La preoccupazione per una terza ondata va scemando, ma resta comunque alto il livello di attenzione per quanto riguarda la situazione del contagio da Coronavirus in Italia. Infatti, a oggi continuiamo ad avere migliaia di persone ricoverate e alcune centinaia di migliaia di positivi.

Se si guarda al “bicchiere mezzo pieno”, va invece rilevato che continua a scendere il numero degli attualmente positivi, calano i ricoveri e scendono drasticamente anche quelli in terapia intensiva. In generale, si può sicuramente dire che il virus non solo non è sconfitto, ma è davvero troppo presto per cantare vittoria.

Dati Coronavirus oggi 30 gennaio: la situazione aggiornata

Il primo dato che guardiamo anche oggi è quello dei nuovi contagi: cala a 12.715 su quasi 300mila tamponi sia molecolari che antigenici effettuati. Sono invece 16.764 i dimessi o guariti, con 421 ulteriori decessi. Il numero degli attualmente positivi dunque cala ancora anche se non in maniera netta come nei giorni scorsi: oggi in Italia abbiamo in tutto 463.352 persone affette da Coronavirus.

Per quanto riguarda il dato sui ricoveri totali, questi sono 22.316, ovvero 351 in meno rispetto a ieri. Di questi, 2.218 ovvero il 10% sono in terapia intensiva, con un calo di 52 ricoveri rispetto a ieri. Nei reparti più a rischio ci sono però stati 132 ingressi nelle ultime 24 ore. Negli ultimi sette giorni, si registrano 12.371 casi in media al giorno, in perfetta linea con i casi dei sette giorni precedenti. Sono 445 i decessi medi al giorno, in calo del sette per cento.