Appuntamenti online, bella 21enne senza parole: “Non sarai mica…” FOTO

Attenti alle insidie che si celano dietro agli appuntamenti online. In occasioni come queste può succedere di tutto, anche le cose più strane.

Gli appuntamenti online nascondono tutta una serie di effetti collaterali, chiamiamoli così. Non sai mai chi puoi avere dall’altra parte dello schermo di un pc o di uno smartphone. Ed è difficile che scatti l’alchimia giusta. Di solito si procede con un ‘match’. Ovvero due profili compatibili, con diversi interessi in comune e gli stessi aspetti che desiderano trovare in un potenziale partner finiscono con l’incrociarsi e con il cominciare a conversare.

E poi da cosa nasce cosa: o si va fino in fondo oppure ognuno andrà per la propria strada. Certo, le bizzarrie non mancano. lo sa bene Emily, una ragazza che ha postato su TikTok la propria, bizzarra disavventura. Che hanno visto in ben 700mila. La giovane, una avvenente 21enne studentessa universitaria che vive a Birmingham, in Inghilterra, ha anche reso noti gli screenshot di una conversazione avuta con un uomo nell’ambito degli appuntamenti online. Lo sconosciuto con il quale stava chattando le ha chiesto, di punto in bianco: “Può sembrarti strana, ma hai qualche amputazione? E lei ha risposto: “No, ma a questo punto non vedo l’ora della prossima riga”. Una frase che lascia trasparire curiosità ed ilarità per essersi trovata in mezzo ad una situazione simile.

Appuntamenti online, stramberie ed imprevisti dei più strani sempre in agguato

“Lo stavo chiedendo con grande serietà, nelle tue foto si vede sempre e solo un braccio soltanto”, le risponde l’uomo. La giovane allora ha scritto sotto alle sue foto di avere due braccia, dopo questa bizzarra disavventura. E sempre nel novero degli imprevisti che si possono incontrare in occasione degli appuntamenti online, un’altra donna ha divulgato quello che si è ritrovata a dovere vivere sulla propria pelle.

Lei aveva conosciuto un uomo su una applicazione dedicata agli incontri. L’affinità era alle stelle e finalmente ecco giungere il momento in cui entrambi si erano persuasi ad incontrare l’altro. Il luogo del rendez-vous era un bar di Las Vegas, negli Stati Uniti. Ma cosa accade? Lui, 38 anni, non è per nulla simile alle foto che aveva inviato a lei. E fine della storia.