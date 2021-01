Sabrina Salerno, il dramma del furto d’identità e dei messaggi osceni

Ancora problemi per Sabrina Salerno. La sensuale attrice ha svelato di aver subito un furto d’identità che ha coinvolto anche il figlio

Sabrina Salerno è stata protagonista in un episodio davvero molto spiacevole. Qualche settimana fa il suo profilo Instagram è stato rubato con i suoi scatti privati che sono finiti su un portale russo. Inoltre, è stato coinvolto anche il figlio Luca con alcune sue foto e con didascalie molto volgari che hanno messo in difficoltà mamma Sabrina. Il ragazzo è ancora minorenne e quindi da qui la donna subito si è rivolta alla polizia postale: ci vuole tempo ora per risalire all’identità di questa persona che è stata definita un mostro dalla stessa Sabrina.

Sabrina Salerno, il suo legame con la famiglia

La donna si racconterà sabato 30 gennaio 2021 durante la nuova puntata di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. La musa sensuale è molto apprezzata anche all’estero e in Francia in modo particolare. Dal 2006 è sposata con Enrico che non fa parte del mondo dello spettacolo: dalla loro relazione è nato il figlio Luca. Dopo la nascita di quest’ultimo la Salerno ha sempre ribadito di aver capito i reali valori della vita e di tenere molto alla sua famiglia. Inoltre, ai microfoni di Verissimo ha rivelato anche di essere stata messa nel mirino dal suo ex agente: “All’età di 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, violento in maniera verbale. Lui cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non lo perdonerò mai”.

