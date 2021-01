Assunzioni insegnanti di sostegno: i posti disponibili regione per regione sono tanti, per effetto della mobilità e immissioni in ruolo

I posti disponibili per gli insegnanti di sostegno nelle scuole pubbliche sono tanti in tutta Italia. Questo è dovuto alla mobilità e alle immissioni in ruolo. I pensionamenti sono stati tanti e questo fattore ha allargato ulteriormente il numero dei posti vacanti. La Legge di Bilancio ha previsto per i posti a sostegno 1880 cattedre da coprire tra mobilità e immissioni in ruolo. In totale in tutta Italia i posti disponibili per la mobilità 2021 e le nuove immissioni in ruolo lasciati liberi sono 35.000. Per quanto riguarda la suddivisione dei posti, è la seguente:

73 per la scuola dell’Infanzia;

510 per la scuola primaria;

765 per la scuola secondaria di primo grado ;

532 per la scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre, bisogna considerare che ai 1.880 posti previsti, si vanno poi ad aggiungere i posti di sostegno per l’assunzione di insegnanti non assegnati nel 2020: L’anno scorsoi su 21.453 posti liberi sono stati assegnati solo 1.657.

Insegnanti, posti liberi regione per regione

I posti a sostegno liberi regione pe regione sono i seguenti, come riportato da orizzonte scuola:

REGIONE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO SECONDARIA DI II GRADO ABRUZZO 3 9 9 25 BASILICATA 0 2 9 4 CALABRIA 10 29 39 26 CAMPANIA 12 95 119 73 EMILIA-ROMAGNA 0 26 39 41 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 6 8 11 LAZIO 7 40 60 64 LIGURIA 3 15 25 11 LOMBARDIA 7 50 88 43 MARCHE 2 12 17 16 MOLISE 0 2 0 4 PIEMONTE 3 26 43 26 PUGLIA 8 47 72 34 SARDEGNA 3 21 25 26 SICILIA 9 71 140 66 TOSCANA 3 20 30 32 UMBRIA 1 4 4 7 VENETO 2 35 38 23

Per quanto riguarda i posto non a sostegno sempre regione per regione, sono i seguenti, sempre da orizzonte scuola:

REGIONE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO SECONDARIA DI II GRADO ABRUZZO 94 233 127 290 BASILICATA 64 106 104 170 CALABRIA 187 442 358 572 CAMPANIA 480 1.005 932 1.522 EMILIA-ROMAGNA 124 549 329 925 FRIULI VENEZIA GIULIA 50 185 122 285 LAZIO 214 791 607 1.293 LIGURIA 64 222 141 357 LOMBARDIA 392 1.605 1.052 1.839 MARCHE 118 194 140 367 MOLISE 22 46 29 78 PIEMONTE 210 633 430 827 PUGLIA 304 625 494 1.143 SARDEGNA 119 293 219 533 SICILIA 346 872 858 1.323 TOSCANA 159 502 292 796 UMBRIA 60 136 84 220 VENETO 146 710 547 1.156

