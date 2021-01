Il governo italiano blocca l’export di missili e bombe verso l’Arabia e gli Emirati

Il provvedimento del governo revoca anche le licenze concesse in precedenza da un altro governo per oltre dodicimila bombe

L’Italia ha fermato le esportazioni di armi verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Il tutto dopo che erano state espresse preoccupazioni sul fatto che le armi italiane potessero essere utilizzate per uccidere civili nello Yemen. È la prima volta che un esecutivo adopera la legge 185 del 1990 per cancellare licenze, come ricorda Repubblica. La decisione viene definita come “storica”. In tal modo, infatti, ci sarà un blocco completo invece di una sospensione soltanto delle vendite di armi ai paesi del Golfo.

Il governo ferma le bombe per gli Emirati

L’Italian Peace and Disarmament Network, una coalizione di organizzazioni che si battono contro la vendita di armi in Italia, ha affermato che la mossa fermerà la fornitura di almeno 12.700 bombe. Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, ha confermato al Fatto Quotidiano la decisione di fermare la vendita di armi la scorsa settimana. “La decisione politica è stata già presa la scorsa settimana quando il primo ministro ha accettato una raccomandazione fatta dal ministro degli Esteri di fermare le esportazioni di armi in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti”, ha detto Di Stefano. Andrew Smith della Campagna contro il commercio di armi ha detto che la decisione italiana costituisce un “precedente di vitale importanza” per altri paesi europei.

Il primo ministro Giuseppe Conte aveva già affermato nel 2018 che il suo governo voleva porre fine alla vendita di armi all’Arabia Saudita a causa del suo coinvolgimento in Yemen e dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Quella della revoca della vendita di armi è una storica battaglia di uno dei partiti di coalizione di governo, il Movimento Cinquestelle.

