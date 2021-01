Giorno della Memoria, consigliere leghista si dimette per un post

ll consigliere comunale di Biella Franco Mino, della Lega ha rassegnato le proprie dimissioni a causa di un post

Non dovrebbe andare così dopo tanto male, ma c’è ancora modo di far discutere, seppur in alcuni casi isolati, quando si parla di Giornata della Memoria. Stando a quanto riportato da Open, il consigliere del Comune di Biella, Mino, si è dimesso per aver pubblicato un post sulla sua pagina Facebook contro la Giornata della Memoria: “Gli ebrei ricordano con enfasi quello che a loro è successo. Bene», ha scritto il consigliere e ha riportato Open: «Ma un popolo che ha subito questo dovrebbe più di altri, ricordarsi ed intervenire su quello che succedeva, specialmente decenni fa e ancora adesso ai popoli Africani, uccisi, massacrati, tenuti alla fame della cui fame specialmente i più piccoli morivano. Nulla di questo. Se ne sono sempre fregati”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Giorno della Memoria, si dimette un consigliere

Nello stralcio del suo post il consigliere contesta il fatto che, a suo dire, il popolo ebraico dovrebbe interessarsi anche delle tragedie di altri popoli. Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, lo ha invitato a dimettersi. Dimissioni che sono arrivate. La questione si è chiusa così. In realtà, è difficile pensare che nel giorno dedicato al ricordo dell’Olocausto, ci sia il coraggio di sollevare delle osservazioni su persone che, seppur sopravvissute, hanno subito una violenza che si sono portati dietro per tutta la vita. Intanto la Giornata della Memoria, che cade il 27 di gennaio di ogni anno, giorno in cui le truppe russe entrarono nel lager liberando i superstiti, proseguono le celebrazioni un po’ in tutta Italia per l’intera settimana.

Leggi anche > Donna di 36 anni dispersa sui Monti Lepini

Nonostante la grave crisi di governo in corso, mentre c’è una pandemia da contrastare, il Capo dello Stato non è voluto mancare al suo impegno annuale dedicato al Giorno della Memoria.

Leggi anche > Roberta Ragusa, nuove notizie dalla procura