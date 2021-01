Giovane capitano dell’Esercito morto in incidente, sequestrato video

Le forze dell’ordine stanno conducendo una indagine che riguarda un incidente fatale con vittima un capitano dell’Esercito morto a 33 anni.

Un giovane capitano dell’Esercito è morto a seguito di un drammatico incidente stradale. Lo sfortunato Raffaele Smaldone aveva solamente 33 anni e ci ha rimesso la vita in un fatale imprevisto capitato mentre stava viaggiando a bordo del suo scooter. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 28 gennaio 2021, in via del Foro Italico a Roma. Non è chiara la dinamica di questo incidente in cui il capitano dell’Esercito è morto.

Leggi anche –> Incidente pauroso stronca la vita di due giovani: avevano 17 e 20 anni

Si pensa che Smaldone possa essere incappato in una buca, oppure che abbia subito un tamponamento da parte di un veicolo pirata. In tal caso il conducente non si è fermato a prestare soccorso come impongono la legge e la morale. Si sta indagando, con gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che stanno setacciando le immagini estrapolate da una telecamera installata nei pressi del luogo dell’incidente. La camera fa parte del circuito chiuso di sicurezza di un distributore di benzina.

Leggi anche –> Lidia Giuliani, la giovane vittima di un tragico incidente stradale

Capitano dell’Esercito morto, le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause

Ci si augura che dalle riprese possa emergere quella che è la vera causa che è costata la vita al rappresentante dell’Esercito Italiano. Raffaele Smaldone era originario di Bari e subito dopo lo sciagurato evento ha ricevuto soccorso dal personale medico del 118.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Giovane papà muore in schianto stradale, lascia compagna e figlio piccolo FOTO

In pochissimo tempo l’uomo ha ottenuto un ricovero in codice rosso all’ospedale ‘Pertini’, ma il personale sanitario non è riuscito a salvargli la vita. In via del Foro Italico l’asfalto in cattivo stato perenne e la presenza di uno scalino in marmo che divide la carreggiata in due corsie sono ritenuti molto pericolosi. Altre volte in passato sono avvenuti altri incidenti stradale in quel tratto.