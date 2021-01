Il Cantante Mascherato, subito un contagio: “Tutti in quarantena”

Nemmeno il tempo di iniziare ed ecco che il virus crea subito problemi grossi a Milly Carlucci ed al suo ‘Il Cantante Mascherato’.

Anche la prossima edizione de ‘Il Cantante Mascherato‘ rischia di essere fortemente condizionato dagli effetti della pandemia. Era già avvenuto in occasione dell’amato e sempre seguito ‘Ballando con le Stelle’ nello scorso autunno. Ma ora anche la prossima fatica televisiva con alla conduzione Milly Carlucci è esposto alle spiacevoli conseguenze che il virus incombe.

La pandemia continua ancora con una intensità tale da rallentare od impedire le più svariate attività. E neppure la televisione fa eccezione. Ospite di Antonella Clerici per il programma quotidiano di Rai 1 ‘È Sempre Mezzogiorno’, la Carlucci ha però vestiti i panni del pompiere. Lei spegne così ogni preoccupazione. “Manca un solo giorno alla messa in onda della prima puntata e solo ora è venuta fuori la positività di un bambino che fa parte del corpo di ballo. Si è consumato un dramma”, dice tra il serio e l’ironico la brava Milly. La quale tenta di sdrammatizzare su, in occasione del suo intervento in diretta telefonica. “Il bimbo si era sottoposto a test dando diversi esiti, tutti contrastanti tra loro. Prima negativo, poi positivo, poi ancora negativo, infine ancora positivo”.

Il Cantante Mascherato, corpo di ballo in isolamento: come ha risolto Milly Carlucci

La Carlucci continua. “Questo ci ha portato a dovere isolare tutti i ballerini e sarà così per i prossimi 14 giorni in cui rimarranno in quarantena. Al termine di questo periodo l’intero corpo di ballo si sottoporrà a tampone molecolare, come vuole la prassi. E si che buona parte dei nostri ballerini era già risultata positiva nel corso degli ultimi mesi”.

Proprio la Carlucci ci ha messo la classica pezza dell’ultimo minuto, chiamando le maestranze di ‘Ballando con le Stelle’. Saranno loro a tenderle una mano a ‘Il Cantante Mascherato’. “Vengono letteralmente a salvarmi, sia per la prima che per la seconda puntata”, ha svelato la Carlucci. Si comincia venerdì 29 gennaio 2021 su Rai 1 alle ore 21:20. Sperando che questo possa essere l’unico contrattempo.