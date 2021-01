Il Cantante Mascherato, attacco durissimo di Guillermo Mariotto

Il Cantante Mascherato, Guillermo Mariotto rivela i motivi che lo hanno condotto a non partecipare allo show

Tornerà a brevissimo sugli schermi televisivi il programma, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Tra i giurati non vi sarà stavolta Guillermo Mariotto, sostituito da Costantino della Gherardesca. Riconfermati sono invece, anche per questa stagione, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna.

In questi giorni si è diffusa la notizia di un possibile litigio tra Milly Carlucci e Guillermo Mariotto. La conduttrice Rai si è affrettata a smentire ogni tipo di mormorio a tal riguardo. Mariotto, dal canto suo, ha parlato di una scelta, quella di non partecipare a questa edizione del programma, stabilita in accordo con la presentatrice.

Per altro Mariotto avrebbe rivelato di voler approfittare di un periodo di pausa, dopo la conclusione, lo scorso novembre, di Ballando con le stelle. Lo stilista ha rivelato infatti di sentirsi piuttosto stanco, soprattutto in un periodo così delicato come questo nel quale l’emergenza Covid rende molto impegnativo il fare televisione. In una intervista al settimanale Nuovo, Mariotto avrebbe inoltre chiosato: “E nel caso de Il Cantante Mascherato anche poco remunerativo”.