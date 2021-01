Napoli – Spezia Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Napoli e Spezia è valido per i quarti di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si completa oggi il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia: stasera infatti conosceremo chi sarà l’avversario dell’Atalanta in una delle due semifinali in programma a partire dalla prossima settimana. Chi tra Napoli e Spezia strapperà dunque l’ultimo tagliando utile per il prossimo turno?

La prima delle due semifinali è invece il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Le gare di andata in programma la prossima settimana, il ritorno tra due settimane. Il Napoli vuole riprendere a vincere e punta anche sulla coppa nazionale, la matricola Spezia vuole invece continuare a sorprendere dopo avere eliminato la Roma.

Precedenti di Napoli – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra i padroni di casa e gli ospiti liguri dello Spezia è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 21, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Dario Di Gennaro e Manuel Pasqual.

Questo è il quarto confronto ufficiale tra le due squadre, due di questi sono avvenuti in Coppa Italia: nel 1988, il Napoli di Maradona vinse tre a uno in casa dei liguri; nel 2017 in anni dunque più recenti con lo stesso punteggio finirono gli ottavi di Coppa Italia. Invece, il sei gennaio scorso, l’unico precedente in campionato finì con un clamoroso due a uno per lo Spezia in casa partenopea.

Napoli e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Italiano stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, L. Insigne.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Acampora, M. Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo.