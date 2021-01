Che lavoro fa, quanti anni ha e dove vive l’ex corteggiatore di Gemma, Maurizio Guerci di Uomini e Donne.

Maurizio Guerci è stato per diverse settimane il corteggiatore preferito di Gemma Galgani nella trasmissione Uomini e Donne.

Il Trono Over, lo sappiamo, ormai ha diversi personaggi fondamentali come Gemma, Riccardo, Roberto, Aurora e ora anche Maurizio. Peccato che lui e la dama di Torino si siano lasciati e che la loro storia d’amore sia giunta al termine. Per altro si vocifera anche che il Guerci abbia un’amante o comunque un’altra donna con cui vivrebbe una relazione a Mantova. Già, perché è proprio questa bellissima città in cui l’ex corteggiatore di Gemma, vive.

Dove vive e cosa sappiamo su Maurizio di Gemma

A Mantova Maurizio non ha mai accolto la Galgani a quanto pare, anche se lui stesso avrebbe dichiarato di averla invitata a Natale. Gemma però non si è voluta spostare da Roma per paura della pandemia da Coronavirus. Ma cosa sappiamo di Maurizio Guerci di Uomini e Donne?

L’ex di Gemma ha 50 anni, è del Toro e non sappiamo che lavoro faccia perché non ne ha mai parlato e sui social sembra introvabile. Sappiamo che vive a Mantova, questa meravigliosa città quasi al confine con il Veneto e l’Emilia Romagna a pochi passi dal Lago di Garda. Una location meravigliosa, una città piena di arte e di storia tutta da scoprire. Peccato però che se Gemma vuole scoprire Mantova lo dovrà fare da sola e non con Maurizio.

La fine della storia e la presunt amante

I due infatti si sono lasciati. La loro storia d’amore è arrivata purtroppo al capolinea in quanto Maurizio avrebbe accusato la Galgani di essere troppo pressante. Da sempre l’uomo, infatti, ha dichiarato di volere una relazione senza complicazioni e per questo motivo Gemma sembrerebbe troppo difficile da gestire.

Dalle anticipazioni e da quanto abbiamo percepito nei giorni scorsi però ci sono altri motivi dietro alla loro rottura. Pare, infatti, che Maurizio abbia una relazione con un’altra donna. Notizia che arriva come un vero e proprio shock per la povera Gemma che, con l’uomo, sembrava aver raggiunto un gradi di intimità piuttosto importante.