La Pupa e il Secchione, chi è Matteo Pisano: età, foto e curiosità

La Pupa e il Secchione fa il suo ritorno in casa Mediaset. Tra i nomi dei nuovi concorrenti c’è anche quello di Matteo Pisano. Ecco chi è.

Il 21 gennaio è andata in onda la prima puntata del reality. Il format prende spunto dal programma americano “Beauty and the Geek”. Le otto coppie dovranno sfidarsi per raggiungere il titolo e vincere.

Lo scopo del gioco è far mescolare e incrociare le vite di queste persone, così da colmare le lacune reciproche. Mentre aspettiamo di sapere chi sarà la coppia vincitrice, scopriamo chi è Matteo Pisano.

La Pupa e il Secchione, chi è Matteo Pisano: ecco tutto quello che c’è da sapere

Pisano è un ricercatore di Fisica, originario di Savona. Ha 24 anni ed è originario di Savona. Il ragazzo è decisamente molto incline allo studio, tant’è che si è laureato a soli 22 anni in Fisica all’università di Genova.

Leggi anche -> La Pupa e il Secchione, chi è Luca Marini: età e curiosità

Dopo una laurea da 110 e lode si è trasferito in Portogallo per frequentare il Dottorato. Il suo stile potrebbe ricadere nel classico stereotipo della persona molto studiosa, ma Pisano è molto fiducioso del suo look. Secondo la sua opinione, ogni corpo dovrebbe rispecchiare il lavoro che svolge.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nonostante si dedichi allo studio e alla ricerca senza un attimo di tregua, non è un volto sconosciuto al pubblico del piccolo schermo. Lo abbiamo già visto alla Corrida dove ha tenuto un monologo. Il giovane è un abile divulgatore e quando spiega cambia completamente tonalità per coinvolgere anche coloro che non sono esperti in materia.

Leggi anche -> Sara Hafdaoui, chi è la studentessa de “La pupa e il secchione e viceversa”

Nel programma, Matteo fa coppia con Linda. I due sono subito spiccato per la simpatia. Il giovane ricercato ha dimostrato di possedere una grande personalità. In tutte le prove si è sempre messo in gioco.