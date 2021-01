La Pupa e il Secchione, chi è Luca Marini: età e curiosità

La Pupa e il Secchione è tornato in casa Mediaset e ha già stupito il pubblico. Tra i concorrenti c’è anche Luca Marini. Ecco chi è.

Il 21 gennaio è andata in onda la prima puntata del reality. Il format prende spunta dal programma americano “Beauty and the Geek”. Le otto coppie dovranno sfidarsi per raggiunger il titolo e vincere.

Lo scopo del gioco è far mescolare e incrociare le vite di queste persone, così da colmare le lacune reciproche. Mentre aspettiamo di sapere chi sarà la coppia vincitrice, scopriamo chi è Luca Marini.

La Pupa e il Secchione, tutto quello che c’è da sapere su Luca Marini

Il ragazzo è originario di Ferrara e fa parte del gruppo degli altri quattro secchioni. Il suo aspetto è molto curato, elegante e classico. Studia ingegneria informatica, ma un’altra delle sue passioni è scrivere.

E’ una passione che lo accompagna da quando era piccolo. A soli 10 anni ha infatti partecipato a un concorso di poesie. La sua carriera vanta anche la scrittura di ben due libri e Marini si è detto molto intenzionato a scriverne altri.

I suoi hobbies non hanno a che fare solo con la mente, ma anche con il fisico. Marini è un ballerino e ama moltissimo la danza. Da subito si è mostrato come una persona educata e molto legata ai valori della famiglia.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il 20enne non ha ancora incontrato qualcuno che l’abbia fatto innamorare. In ambito amoroso ha fatto pochissime esperienze. Sicuramente, avendo un carattere dinamico, saprà fare tesoro dei consigli della sua compagna di squadra. Per sapere come andrà il suo percorso non ci resta che continuare a guardare gli altri episodi.