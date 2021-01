La Pupa e il Secchione, chi è Andrea De Santis: età, foto e curiosità

By

La Pupa e il Secchione è tornato in casa Mediaset ed è pronto a stupire. Fra i concorrenti c’è anche Andra De Santis. Ecco chi è.

Il 21 gennaio è andata in onda la prima puntata del reality. Il format prende sempre spunto da programma americano “Beauty and the Geek“.

Lo scopo del gioco è di far mescolare i mondi di queste persone, così da colmare le lacune reciproche. Chissà quale la sarà la coppia vincitrice. Per il momento scopriamo chi è Andrea De Santis.

La Pupa e il Secchione, tutto quello che c’è da sapere su Andrea De Santis

Fra i nuovi partecipanti dell’edizione 2021 c’è anche De Santis. Il ragazzo ha 23 anni e proviene da Castrovillari, un paese in provincia di Cosenza. L’uomo ha una grandissima passione per i treni e per la storia delle stazioni ferroviarie.

L’argomento gli è talmente a cuore che gli ha dedicato anche la sua tesi di laurea, ottenendo la votazione di 110 e lode. Ad oggi è uno studioso di storia. I suoi hobbies sono molto particolari: studiare, leggere e approfondire ogni argomento. E’ senza dubbio un uomo dalla mente sempre attiva.

Quando pensa al suo futuro si vede come insegnante, ma anche la carriera da bibliotecario non gli dispiacerebbe. Il 23enne adora gli archivi e i vecchi libri. Ad oggi vive a Firenze, ma nel cuore ha sempre la Calabria. La sua vacanza ideale sarebbe proprio in questa regione: niente eccessi ma solo relax.

Alle spalle ha quindi una brillante carriera universitaria e per il futuro sembra avere già le idee chiare. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha avuto alcune esperienze. De Santis ha raccontato di aver avuto tre relazioni. Sfortunatamente queste si sono concluse relativamente in fretta e la loro durata complessiva è stata di tre mesi.