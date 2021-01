Cristiano Ronaldo Georgina, DPCM violato per andare a sciare VIDEO

Fuga in Val d’Aosta per la coppia Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, peccato però che i due abbiano infranto le norme anti pandemia.

Nelle scorse ore una polemica ha investito Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La coppia è infatti finita in un filmato della durata di pochi secondi, con i due ripresi in un momento di spensieratezza mentre si trovano a cavallo di una motoslitta. Il tutto è accaduto in una località di alta montagna a Courmayeur. Cosa che però non avrebbe potuto fare.

Leggi anche –> Anticorpi monoclonali, che cosa sono: le ultime scoperte, l’arma per sconfiggere il Covid

I due sono tenuti, come tutti del resto, a non lasciare la propria regione di residenza, a causa delle ben note restrizioni intraprese per cercare di contenere l’epidemia di Coronavirus. Invece Cristiano Ronaldo e Georgina se ne sono andati dal Piemonte alla Val d’Aosta, compiendo quella che è a tutti gli effetti una infrazione. L’attaccante della Juventus e la sua compagna hanno approfittato di un giorno libero concesso al portoghese dal club bianconero per concedersi questa gita fuori porta. Andrea Pirlo non ha convocato CR7 per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia che si è giocata nella serata di mercoledì 27 gennaio 2021. Per la cronaca il match è finito con il risultato di 4-0, l’avversario era la SPAL.

Leggi anche –> Francesca Brambilla e i pettegolezzi su Higuain: “E’ ossessivo-compulsivo”

Cristiano Ronaldo Georgina, la coppia viola il DPCM per andare a Courmayeur

Il Dpcm in vigore da prima di Natale impedisce a chiunque sia in zona arancione – ed è il caso dei residenti in Piemonte, tra gli altri – di lasciare la regione in cui si hanno domicilio o residenza. Le uniche eccezioni consentite sono dettate da urgenze legate a situazioni concernenti il lavoro, la salute o lo studio. Si sa anche che Ronaldo e Georgina hanno pernottato in un albergo chiuso, e che ha aperto soltanto per loro.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Madre ubriaca alla guida perde i ricordi degli ultimi 10 anni in un incidente

Si è trattato di una piccola fuga d’amore per festeggiare il compleanno di lei, che ha compiuto 27 anni. Il filmato era finito sui profili social di entrambi ma poco dopo la sua pubblicazione è stato rimosso. La polemica però è partita lo stesso e ci si chiede se le autorità preposte prenderanno dei provvedimenti.