Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in vacanza a Courmayeur anche se il DPCM lo vieta? Cosa è successo.

Una vacanza da vip che potrebbe costare cara a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, CR7 avrebbe violato le regole del DPCM per fare un viaggio con Georgina Rodriguez a Courmayeur in occasione del suo compleanno. L’accusa? Cristiano e la sua fidanzata sono usciti dalla regione anche se non era consentito dalla legge.

Ronaldo e Georgina varcano i confini verso la Valle D’Aosta, ma il DPCM lo vieta

Gli spostamenti di regione, come è stato ormai ampiamente chiarito dal DPCM, sono vietati. Consentiti solo viaggi per lavoro, necessità e in alcuni casi per raggiungere le seconde case. Non per vacanza insomma e tutto è stato pensato e messo in pratica per cercare di ridurre al minimo il contagio e l’eventuale rialzo dei numeri legati alla pandemia da Covid-19.

Sembra però che Cristiano Ronaldo questa volta se ne sia dimenticato e abbia lasciato il Piemonte per andare in vacanza in Valle d’Aosta.

Le indagini dei Carabinieri

Sembra quindi che i Carabinieri di Aosta stiano indagando per capire come sia possibile che Ronaldo e la sua fidanzata abbiano potuto passare i confini regionali senza alcun tipo di blocco o controllo.

Sia il Piemonte che la Valle D’Aosta a oggi si trovano in zona arancione e quindi gli spostamenti oltre i confini non sono consentiti. Divieto che però non ha sfiorato Cristiano che, per fare un bel regalo alla sua Georgina che compie 27 anni, l’ha portata sulla neve nel cuore delle montagne innevate di Courmayeur.

Le altre violazioni

Oltre all’aver varcato i confini pare che le infrazioni sarebbero altre: un giro in motoslitta nonostante gli impianti debbano essere chiusi e anche l’albergo, teoricamente, non doveva essere aperto. Un video li ha immortalati e i Carabinieri locali hanno iniziato a indagare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ovviamente per ora di confermato non c’è ancora nulla, ma sono molte le persone che chiedono chiarimenti in merito. Come ne uscirà questa volta il campione CR7?