Calciomercato Napoli, dall’addio di Gattuso ad Insigne: cos’è successo?

Una piccola delegazione di tifosi del Napoli ha incontrato l’allenatore Rino Gattuso e il capitano azzurro Lorenzo Insigne a poche ore dalla sfida contro lo Spezia

Il Napoli non sta attraverso un periodo positivo della stagione. Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus e quella in campionato a Verona, gli uomini di Gattuso andranno in scena questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, allo Stadio Maradona contro lo Spezia per la sfida di Coppa Italia. L’occasione giusta per tornare a collezionare una vittoria scacciacrisi. La squadra è apparsa involuta e senza idee chiare con un piano gara: c’è anche da dire che l’allenatore calabrese ha dovuto fare a meno per tante settimane di Victor Osimhen e Dries Mertens, i due giocatori chiave per il reparto offensivo. Petagna ha dato il suo contributo segnando anche gol importanti per diverse vittorie, ma ciò non basta più. Giocare ogni tre/quattro giorni è complicato nell’epoca del Covid e così il futuro di Gattuso passerà dalle prossime sfide.

Alla vigilia del match di Coppa Italia una piccola delegazione di tifosi ha voluto incontrare sia Gattuso che Insigne, in ritiro in hotel prima della gara. Un incontro sereno, senza tanti peli sulla lingua, per spiegare che la città continuerà a sostenere i loro beniamini fino alla fine: una spinta in più per non sbagliare nelle prossime sfide. Infine, è apparso anche un tweet sul profilo ufficiale del Napoli: “Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso“.