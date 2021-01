L’attrice di Resident Evil morta a 39 anni: addio a Jeanette Maus

L’attrice e doppiatrice Jeanette Maus, protagonista di Resident Evil Village, se n’è andata all’improvviso a soli 39 anni.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno nel mondo del cinema (e non solo): Jeanette Maus, talentuosa attrice e doppiatrice che ha lavorato, tra gli altri, a Resident Evil Village, è morta. Aveva solo 39 anni ed era la voce di una delle tre streghe figlie della casata dei Dimitrescu, una delle quattro che popoleranno il mondo di gioco del survival horror di Capcom, in uscita il prossimo 7 maggio per PC, PS5, PS4, Xbox Series e Xbox One.

L’ultimo saluto a Jeanette Maus

Jeanette Maus, classe 1982 e formatasi nel Cornish College of the Arts di Seattle, è morta domenica scorsa, 24 gennaio, a causa di complicazioni dovute a un cancro al colon, contro il quale combatteva da otto mesi. Diversi anni fa all’attrice e doppiatrice, che lascia il fidanzato Dusty Warren, era stato diagnosticato anche il morbo di Crohn, e di recente aveva contratto anche il COVID-19. E’ quanto si legge sulla pagina di GoFundMe aperta per permettere a chiunque volesse di aiutarla con le spese mediche (che negli Stati Uniti, come noto, sono altissime se non proibitive).

La notizia della scomparsa di Jeanette Maus è stata diffusa anche da Capcom, che ha espresso le sue condoglianze alla famiglia in un post su Twitter. Oltre che nel mondo del doppiaggio, la brillante professionista era nota anche per la sua partecipazione a Charm City Kings, film del 2020 presentato al Sundance Film Festival e distribuito su HBO Max, e per aver interpretato e contribuito a scrivere il film del 2008 My Effortless Brilliance. Negli ultimi anni era stata molto attiva anche nel circuito indipendente, lavorando a diversi progetti non ancora pubblicati, come Casting Call (film per la tv), My Fiona e la serie tv Stellar People.

Jeanette Maus era inoltre un’insegnante alla John Rosenfeld Studios school, dove si occupava di seguire i giovani e aspiranti attori e doppiatori. L’istituto ha diffuso un messaggio nel quale viene ricordata come “una vera artista” che “si sentiva grata di essere nata come tale”.

