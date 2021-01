Questa sera andrà in onda la prima puntata dell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent: ecco cosa succederà questa sera.

Questa sera su Tv8, a partire dalle 21.30, andrà in onda la prima puntata della 11a stagione di Italia’s Got Talent. Il programma prodotto da Fremantle è andato in onda per cinque anni di fila su Mediaset, riscontrando un grande favore di pubblico e invogliando Sky a comprarne i diritti. Quella di quest’anno sarà la sesta edizione targata Sky e per l’occasione è stata confermata in toto la squadra che così tanto bene ha fatto lo scorso anno.

Alla conduzione dunque troveremo la solare e bellissima Lodovica Comello, al ritorno nel programma dopo aver saltato la finale dello scorso anno a causa della gravidanza. Come sempre Lodovica racconterà storie e curiosità sui concorrenti, intervistandoli prima e dopo l’esibizione. Dietro al bancone, invece, troveremo Frank Matano, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Per Matano questa sera combacerà con un record, visto che diventerà il giudice con maggiore anzianità nel programma (sesta edizione consecutiva).

Italia’s Got Talent: anticipazioni sulla prima puntata

La produzione non ha modificato nemmeno il format o il regolamento. I giudici dovranno dare tre sì per permettere ai concorrenti di accedere ad una seconda fase e alla finale. Avranno sempre a disposizione un golden buzzer, ovvero la possibilità di mandare un concorrente che li ha colpiti particolarmente subito in finale. Saranno 11 i concorrenti che la giuria dovrà scegliere per la finale, mentre il 12esimo sarà scelto dal pubblico al termine della 7a puntata (quella che precede l’appuntamento conclusivo).

Per quanto riguarda le esibizioni di questa sera, apprezzeremo l’ocarina umana che omaggerà Ennio Morricone, un omaggio originale ai Kiss, il passo a due di una donna di 74 anni ed il verticalismo in equilibrista di un chihuahua. Rimarremo con il fiato sospeso per il ballo al lazo di una bimba di 10 anni e ci divertiremo con le sopracciglia snodabili di una concorrente e gli addominali ondeggianti di un altro. Insomma ce n’è come al solito per tutti i gusti.

