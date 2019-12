Andrea Paris, chi è il mago che ha conquistato il pubblico italiano con le sue esibizioni a Italia’s Got Talent.

Andrea Paris, 37 anni, è il mago prestigiatore diventato famosissimo durante l’ultima edizione del talent show Italia’s Got Talent, in cui si è aggiudicato il secondo posto in classifica. Divertente e sorprendete sotto ogni punto di vista, Andrea ha conquistato l’amore incondizionato del pubblico italiano. Durante la finale del talent, il prestigiatore è stato sostenuto ed incoraggiato anche da un gruppo Facebook creato appositamente per l’occasione, “Io sto con Andrea Paris”, che conta attualmente più di 7.600 membri.

Andrea Paris: carriera e vita privata

Prima di approdare in televisione a Italia’s Got Talent, Andrea Paris si è fatto conoscere dal pubblico di internet grazie ad un video in cui insieme alla figlia si cimenta nell’interpretazione de “Il Lonfo” di Fosco Maraini. Andrea definisce se stesso un “prestigiattore”: grazie agli studi teatrali infatti, il mago è adesso in grado di conquistare l’attenzione del suo pubblico in un modo del tutto particolare. Paris è capace di improvvisare impeccabilmente in qualsiasi circostanza anche inaspettata, riuscendo a coinvolgere i suoi interlocutori in situazioni surreali e divertenti. Intervistato da Luca Ramacciotti di “Da Sapere”, Andrea ha raccontato com’è iniziato il suo percorso artistico: “Già a sei anni ero appassionato di magia, a dodici ho incontrato un mago (il mago Sales) di cui vidi un suo spettacolo presso la mia chiesa. Mi diede un opuscolo con spiegati quattro giochi e da lì ho iniziato a studiare veramente quest’arte, dato che fino a dodici anni facevo un po’ a modo mio. Da questo incontro in poi ho studiato su libri, mi sono informato ovunque potessi dato che all’epoca non c’era internet, nessun tutorial su youtube, ma solo libri che erano soprattutto in inglese”.

Andrea Paris, il mago ha conquistato Italia’s Got Talent

Sempre durante l’intervista con Ramacciotti, Andrea Paris ha raccontato dell’esperienza in televisione, dichiarandosi entusiasta e riconoscente: “E’ stato fenomenale perché la Fremantle ci ha trattato dall’auditions fino alla finale in maniera strepitosa. Ci hanno seguito, c’era sempre qualcuno pronto a darci una mano. Poi esibirsi innanzi a quei giudici! Specifico che non li ho mai incontrato prima di un’esibizione, è sempre stato tutto improvvisato. Anzi è stato interessante dimostrare che si può improvvisare anche nella magia. Sono sempre stati carini tutti, per cui direi che è stat un’esperienza unica. Per quanto riguarda la finale chi può dire se sia andata bene o male o che avrei potuto fare un altro tipo di esibizione. Personalmente sono stato benissimo in finale, ho sempre voluto puntare sul discorso personaggio, ho deciso di improvvisare con loro e sono felice di ciò che ho realizzato. Il secondo posto va benissimo, anzi nemmeno credevo di meritarlo per cui dico: “Grazie a tutti!”.

