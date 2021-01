Naike Rivelli in topless contro i minori su Tik Tok: il video choc

Naike Rivelli ha detto la sua sulla questione “minori su internet” e lo fa nel suo stile: provocatorio e contro i ben pensanti. Ecco il video choc su instagram.

Libera e controversa, Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti non smette mai di stupire i fan e infastidire i bigotti e i benpensanti. Dopo la il famigerato video della “Vulva Art“, in cui la Rivelli, aiutata dalla madre, realizzava quadri con l’ausilio delle sue parti intime dipinte di nero e asseriva che “devi avere il pelo“, affinché il dipinto venga bene, è tornata con un video decisamente provocatorio, almeno per chi trova scandalo in un seno femminile sui social. Dietro al video choc, un messaggio sul tema caldo del momento: i minori su Tik Tok, e sui social network in generale.

Naike Rivelli contro i minori su Tik Tok, il video

“Il problema non è ne tiktok ne Instagram, il problema è che i minori non dovrebbero stare sui social!” scrive Naike come descrizione del video pubblicato sul suo profilo instagram per dire la sua sulle recenti polemiche. Dopo la morte di Antonella, la bambina di 10 anni che tentava di partecipare ad una challenge letale di Tik Tok che consiste nello svenire, interrompendo volontariamente il flusso di ossigeno che va al cervello, solitamente stringendosi il collo, la polemiche è esplosa. Chi addita il problema alla depravazione della gioventù moderna traviata dai social network, chi dà la colpa ai genitori, che non dovrebbero permettere ai figli così piccoli di stare sui social. Chi ha ragione?

Naike Rivelli ha detto la sua, mentre allatta un bambolotto nel bagno di casa sua. Secondo l’artista, i bambini sotto i diciotto anni non dovrebbero stare su Tik Tok, nè su instagram e non dovrebbero avere profili privati. “I bambini devono essere protetti” aggiunge Naike, mentre i commenti sotto al suo video su instagram si sono fermati al suo topless.

L’uso di mezzi “controversi” o “choc” per passare un messaggio importante, come ha fatto Naike, esiste fin dalla notte dei tempi. Resta da chiedersi cosa sarebbe successo se la stessa cosa l’avesse fatta un uomo, topless: probabilmente niente.