Lorena Bianchetti, quando faceva la valletta di Corrado: gli inizi della carriera

Lorena Bianchetti è un volto noto per tutti gli italiani. La conduttrice Rai ha infatti alle spalle una carriera trentennale in televisione e condotto programmi di successo come lo Zecchino D’Oro, Al posto tuo, A sua immagine e così via. Alla soglia dei 47 anni, insomma, la conduttrice (divenuta giornalista nel 2005) può dirsi soddisfatta della sua carriera. Negli ultimi 20 anni, in particolare, Lorena ha potuto dare voce alla propria fede religiosa, conducendo programmi e speciali in cui parlava di fede, miracoli, santi e papi.

Una libertà creativa che ha raggiunto solo con il passare del tempo. Lorena ha preso questa direzione professionale a cavallo tra il ’90 ed il 2000, quando la Rai ha approvato il suo format A sua immagine. Negli anni a venire è stata inviata al Giubileo del 2000, ideato e condotto gli speciali Karol, un Santo Padre, Medjugorje: I messaggi di Maria, Fatima, Loudes e Medjugorje. Più di recente ha condotto un programma sulla Giornata della Gioventù e presentato uno speciale su Padre Pio.

Lorena Bianchetti, vi ricordate gli esordi?

L’esordio televisivo di Lorena Bianchetti è stato un una pubblicità nel 1987, a soli 13 anni, mentre il primo programma a cui ha preso parte è stato Piacere Rai Uno nel 1991-1992, a 18 anni. Appena 20enne è stata protagonista di Italia in Bicicletta e Ciao Elvis. La svolta della carriera è arrivata nel 1997, quando ancora giovanissima è stata scelta come valletta da Corrado per lo storico programma La Corrida.

In compagnia del grandissimo presentatore, Lorena ha imparato molto ed ha dimostrato ai vertici Rai di essere in grado di poter condurre un programma da sola. Opportunità che le viene concessa nel 1999 e che la 25enne non si è lasciata scappare.

