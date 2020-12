Lorena Bianchetti, l’annuncio clamoroso sul secondo figlio

Lorena Bianchetti ha rilasciato una lunga intervista parlando anche della nascita del secondo figlio: il rapporto con il marito

Novità importanti per la vita privata di Lorena Bianchetti, che è ormai protagonista da anni su RaiUno come conduttrice di A Sua Immagine. Così ai microfoni del settimanale DiPiùTv ha svelato che suo marito Bernardo vorrebbe diventare padre per la seconda volta dopo la prima figlia Estelle:”Vorrebbe un fratellino per lei. A Bernardo piacerebbe avere una famiglia numerosa: è sempre stato un suo desiderio”. Poi ha aggiunto: “Subito dopo la nascita della prima figlia, mai dire mai. Per me, però, è già quasi un miracolo aver avuto una figlia quando non ci pensavo più”.

Lorena Bianchetti, il ricordo del padre

Successivamente la stessa conduttrice ha voluto ricordare il padre, scomparso soltanto dopo pochi giorni dalle sue nozze cinque anni fa: “Il dolore è ancora molto presente, non andrà mai via. In questo periodo lo sento molto vicino a me, è come se volesse consolarmi”. Infine, ha concluso: “Lo sogno, mi sorride e mi sussurra qualcosa che non capisco. Mi trasmette pace”.