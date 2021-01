Lorena Bianchetti, chi è il marito Bernardo De Luca: età, lavoro, carriera

Lorena Bianchetti è sposata con Bernardo De Luca. Scopriamo come si sono conosciuto e come è scoppiato l’amore.

Un amore nato per caso, quando la conduttrice stava attraversando un momento particolare della sua vita. La Bianchetti è conosciuta dal pubblico come giornalista e conduttrice televisiva molto apprezzata.

Lei e De Luca si sono sposati nel 2015 e nel 2019 hanno avuto la loro prima figlia: Estelle. Scopriamo di più su di loro.

Lorena Bianchetti e Bernardo De Luca: ecco chi è il marito della conduttrice

La donna aveva raccontato del loro primo incontro durante un’intervista. Lei e De Luca si sarebbero conosciuto mentre si trovavano a cena da un’amica comune. A quel tempo si stava trasferendo a Parigi ed era a Roma per passare del tempo con i genitori. Dopo quel primo e fatidico incontro, i due non si sono più lasciati tant’è che hanno deciso di sposarsi tre mesi dopo.

Leggi anche -> Lorena Bianchetti, l’annuncio clamoroso sul secondo figlio

Che cosa sappiamo di De Luca? E’ uno chef e imprenditore sempre nel campo della ristorazione. E’ un uomo riservato che non ama essere sotto i riflettori. Infatti, non ha mai rilasciato dichiarazioni, se non sporadicamente. Uno dei pochi momenti in cui l’abbiamo visto protagonista di un intervista è stato in occasione della nascita della figlia Estelle.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Per la coppia si tratta della prima figlia, quindi l’emozione è stata ancora più grande. De Luca ha assistito al parto e ha vissuto un’emozione grandissima.

Leggi anche -> Barbara D’Urso, nostalgia di Can Yaman: ecco il suo desiderio proibito

“Diventare papà è un’emozione fortissima, potente (…) Con Estelle è solo istinto , in un attimo ti ritrovi ad essere papà. Siamo stati mano nella mano. A un certo punto Lorena si è girata e mi ha detto ‘Non mi guardare se no piango’ e io avevo il volto inondato di lacrime“. Questo il racconto toccante dello chef.