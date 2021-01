Claudia Gerini, la FOTO con Can Yaman infiamma i fans: “È flirt”

Insieme per gli spot di Pasta De Cecco: è la inedita ‘coppia’ televisiva Claudia Gerini Can Yaman. Ma non è che c’è dell’altro sotto?

I nuovi spot della Pasta De Cecco vedono come protagonisti Claudia Gerini e la superstar Can Yaman. L’attrice romana ed il suo collega turco, divenuto un vero e proprio idolo delle folle negli ultimi anni per via della interpretazione fornita in ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore’ ed in ‘Daydreamer – Le ali del sogno’.

Ora i due formano una coppia che già alimenta i rumours ed il gossip, in particolar modo sul conto di lei. Perché c’è da dire che la apprezzata artista romana ha avuto diversi partners nel corso della sua vita. È noto il legame che ebbe ad esempio da giovanissima con Gianni Boncompagni, più grande di lei di ben 40 anni, oltre al matrimonio intercorso tra il 2002 ed il 2004 con Alessandro Enginoli. Poi dal 2005 al 2016 ecco arrivare la lunga relazione con il cantante Federico Zampaglione.

Claudia Gerini Can Yaman, insieme stanno benissimo: “Ma lui pensa alla Leotta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

E dopo di allora il suo nome è apparso più volte sui giornali di cronaca rosa per via di altri flirt, veri o presunti tali. Fino ad arrivare all’ultimo compagno noto, Simon Clementi. Ora la coppia – almeno sul piccolo schermo – Claudia Gerini Can Yaman fa breccia negli ammiratori di entrambi. I due compaiono nelle quattro clip pubblicitarie di Pasta De Cecco che vedono alla regia il rinomatissimo Ferzan Ozpetek.

Di contro anche il nome di Can Yaman è molto chiacchierato dalle nostre parti. Negli ultimi tempi si è vociferato con insistenza di un suo presunto flirt con Diletta Leotta. La quale è diventata la donna più desiderata d’Italia, come attestano anche i numeri che la 29enne siciliana macina ogni giorno con i suoi posto social su Instagram. Tra il 31enne turco e la giornalista sportiva originaria di Catania sono saltate fuori pure delle foto che riguardano una bella cenetta romantica. Anche se per alcuni si tratta solo di una trovata pubblicitaria.