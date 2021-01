Adriana Volpe, finalmente la verità: “Tra me e lui è finita”

Adriana Volpe parla per la prima volta della separazione dal marito Roberto e racconta come la figlia Gisele ha reagito allo choc.

La cosa era arcinota da tempo, ma solo ora Adriana Volpe ha trovato la forza e il coraggio di ammettere pubblicamente che il suo matrimonio con Roberto Parli è naufragato. La conduttrice di Ogni Mattina rompe il “tabù” della separazione in un’intervista rilasciata a Novella 2000, soffermandosi in particolare sulla reazione di sua figlia Gisele, che quest’anno compirà 10 anni, alla scelta dei genitori di dirsi addio.

La vita di Adriana Volpe dopo la fine del matrimonio

La love story tra Adriana Volpe e l’imprenditore svizzero è entrata in crisi a marzo scorso, poco dopo l’uscita della conduttrice trentina dal Grande Fratello Vip. I due hanno più volte tentato di ricucire lo strappo, ma alla fine è giunta si sono dovuti arrendere alla triste verità: qualcosa nel loro rapporto si era irrimediabilmente rotto (anche se non è dato sapere esattamente cosa.

Quanto a Gisele, Adriana Volpe dice di vederla “serena”. “Il sangue, del resto, non è acqua”, aggiunge, nel senso che la ragazzina ha “la tempra forte dei genitori”. La conduttrice concede poi al suo ex l’onore della armi, riconoscendo che “ama follemente la figlia”. Insomma, niente guerra coniugale – almeno in pubblico.

Nuovi amori? “No, in questo momento l’amore è tutto per mia figlia e per il lavoro”, risponde categoricamente Adriana Volpe. Corteggiatori e pretendenti probabilmente non mancano, ma possono aspettare. Quanto al lavoro, gli ascolti di Ogni Mattina per il momento sono tutt’altro che entusiasmanti. “Le somme comunque si tireranno a giugno…”, ammonisce la timoniera del programma.

