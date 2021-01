Adriana Volpe zittita e messa da parte: Magalli denunciato

Adriana Volpe pronta a cogliere la nuova occasione lavorativa a Sky, non vede l’ora di cominciare ma non dimentica il passato.

Sono passati ormai diversi anni da quando una querelle con Giancarlo Magalli ha portato all’addio di Adriana Volpe alla Rai. La conduttrice ha vissuto un periodo duro, in cui ha ingaggiato una lotta legale e mediatica con l’ex collega che per troppo tempo ha tenuto banco nella sua vita e nella cronaca specializzata. L’anno scorso la partecipazione al Grande Fratello Vip le ha dato la possibilità di mettersi in mostra, di farsi conoscere meglio dal pubblico ed anche la visibilità per ottenere nuove opportunità lavorative.

Oggi Adriana è una donna soddisfatta e piena di aspettative. L’ingaggio da parte di Sky le dà l’opportunità, per la prima volta in carriera, di condurre un programma in solitaria. Un’esperienza nuova che non la intimorisce, anzi, la galvanizza. Lunedì 18 gennaio potremo osservarla in ‘Ogni Mattina‘, programma quotidiano che va in onda su Tv8, con il quale punta ad offrire agli italiani uno show spensierato, in grado di offrire nuova speranza in questo periodo buio che stiamo affrontando.

Adriana Volpe felice, ma non dimentica il passato: “Voglio giustizia”

Fino ad ora Adriana ha condotto il programma mattutino insieme ad Alessio Viola, ma adesso la produzione ha deciso di affidarlo a lei. A spiegarne il motivo è stata la stessa Volpe in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Gli è stata data una bellissima possibilità: sviluppare un programma in prima serata che partirà in primavera. In parallelo, la rete aveva deciso di dare una nuova impronta al nostro programma: lasciamo le notizie alle reti ammiraglie, noi ci concentriamo su quello che significano per le persone. Sono felice per me e per Alessio: la prima serata è l’ambizione di ogni conduttore”.

Per quanto riguarda il passato, Adriana confessa di aver vissuto momenti difficili, ma di averli superati. Quando le viene chiesto un commento sullo scontro con Magalli, poi, la conduttrice spiega: “Rispetto ad allora c’è stata un’evoluzione personale: ogni pezzo della mia vita professionale è stata importante per crescere. Ma lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte”.

