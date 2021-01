Napoli, Gattuso incassa l’ultimatum: De Laurentiis si guarda intorno

La sconfitta di Verona è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Restano poche gare a Gattuso per risollevare il Napoli

La sconfitta di Verona ha fatto traboccare il vaso già pieno di troppe elusioni per il Napoli di quest’anno. Sei sconfitte in campionato più una in Europa League, un bilancio che mette in pericolo il quarto posto. Il Napoli non può mancare la qualificazione in Champions per il secondo anno consecutivo. Questo andamento non offre garanzie e mette in serio pericolo la prossima qualificazione al torneo continentale. Troppe sconfitte, patite poi contro avversari sulla carta più deboli. A Verona, stando alle ultime indiscrezioni raccolte, Gattuso avrebbe ricevuto l’ultimatum. Deve cambiare rotta nelle prossime gare, il Napoli non deve più gettare punti contro squadre più deboli proponendo prestazioni al di sotto delle proprie possibilità.

Napoli, Gattuso rischia grosso

La società, però, starebbe già sondando il mercato degli allenatori. Sondaggi necessari perchè muoversi troppo tardi rischierebbe di compromettere qualsiasi tentativo di rimonta per il quarto posto. Tradotto in cifre, se Gattuso perde le prossime due gare e si allontana ulteriormente, il sostituto deve essere già pronto. Ecco perchè esiste la reale possibilità che il club stia sondando i tecnici liberi. Da Londra già da giorni è uscito il nome di Rafa Benitez, fresco di saluti alla panchina cinese del Dalian. Non è detto che De Laurentiis abbia contattato il suo ex tecnico per un consulto, un consiglio. Non è la prima volta che il produttore contatta i suoi ex allenatori per sentire un parere tecnico su una possibile scelta da effettuare.

Leggi anche > Coppa Italia, tutto su Inter-Milan

Accadde per la scelta di Sarri, per la quale arrivò la benedizione anche del tecnico spagnolo. Non è escluso, però, anche il grande ritorno. Il Napoli costruito da Rafa Benitez ha lottato per i vertici per sette anni e a De Laurentiis occorre ripartire, rifondare, non solo per quanto riguarda la guida tecnica.

Leggi anche > Papu Gomez è pronto a salutare Bergamo