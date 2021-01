Inter – Milan Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Inter e Milan è valido per i quarti di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ancora grande calcio italiano questa sera con il match che apre i quarti di finale della Coppa Italia: tra le tante sorprese, una conferma. Infatti, le prime due della classe in campionato, Milan e Inter, non senza soffrire, hanno superato gli ottavi di finale e stasera si giocano il derby della Madunina, un classico del nostro calcio.

Nell’ultima giornata di campionato, le due squadre non hanno brillato: entrambe hanno giocato sabato pomeriggio i loro anticipi. Per il Milan è stata sonora la batosta contro l’Atalanta in casa, con la seconda sconfitta in tre giornate, dopo quella rimediata con la Juventus. I nerazzurri si sono accontentati di un abulico zero a zero contro l’Udinese.

Precedenti di Inter – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra le due milanesi Inter e Milan è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 20.45, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Si tratta della partita ufficiale numero 227 tra le due milanesi, con l’Inter in leggero vantaggio per 82 vittorie a 77, anche se il Milan in Coppa Italia ha fatto meglio. Nel trofeo nazionale, infatti, i precedenti sono 24, con 10 vittorie rossonere e sette nerazzurre. In un caso, nel 1977, le due squadre si affrontarono in finale e vinse il Milan. Rossoneri che in otto occasioni hanno passato il turno, contro le tre volte nerazzurre.

Inter e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Pioli stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.