Grande imbarazzo oggi pomeriggio nello studio di Barbara D’Urso: Giovanni Ciacci senza peli sulla lingua fa commenti ad alta voce.

Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque per Barbara D’Urso non sono mancate le risate. Parlando del Grande Fratello VIP, a cui è stata dedicata l’intera puntata, Barbara ha mostrato agli ospiti e al pubblico una fotografia del presunto amico di Tommaso Zorzi, Kevin. La bellezza di questo ragazzo ha lasciato tutti senza parole, e ha colpito sopratutto Giovanni Ciacci.

Giovanni Ciacci senza peli sulla lingua, apprezzamenti ad alta voce

Giovanni Ciacci, ospite in studio, è rimasto senza parole davanti alla bellezza dell’amico di Zorzi. Ciacci non si è trattenuto dal fare commenti ad alta voce, e tutto emozionato ha detto: “Invitalo anche domenica prossima. Io non l’ho visto domenica scorsa… quanta roba. È bellissimo, è una roba meravigliosa. Da dove è uscito questo? Te la do io la popolarità…”.

Barbara D’Urso è subito scoppiata a ridere, chiedendo a Giovanni di abbassare i toni e darsi un contegno. “Ciacci, ma ti prego…” lo ha rimproverato. Poi però si è detta disposta a fare incontrare i due a patto che Giovanni abbia intenzioni serie nei confronti di Kevin (improbabile, dal momento che i due non si sono mai nemmeno visti da lontano ndr). “Io sai che sono per le cose serie, quindi se tu ti vuoi fidanzare seriamente con Kevin io te lo faccio incontrare. Se invece vuoi fare una cosa leggera, no…” ha detto Barbara all’uomo. Lui ha risposto di non avere più l’età per fare cose “leggere”, e ha detto che a questo punto aspetta solo l’anello. Anche Francesco Fredella è intervenuto durante lo scambio di battute, consigliando a Barbara di chiudere i due uomini dentro l’ascensore senza telecamere. Tutta da vedere sarà l’opinione di Kevin al riguardo.