Non si è risparmiato Giovanni Ciacci contro Guillermo Mariotto in una recente intervista a NuovoTV. Lo stilista ha infatti duramente attaccato il giudice di Ballando con le Stelle con parole pesanti, additandolo come la nota stonata del parterre dei giudici del programma di Milly Carlucci.

Ciacci contro Mariotto: “arrogante e vecchio”

“Sembra sia diventato Mariotto Show o Ballando con Mariotto. Parla a sproposito e non si capisce quello che vuol dire” così lo stilista Giovanni Ciacci ha descritto Guillermo Mariotto in un’intervista rilasciata a NuovoTv, in cu se la prende con il giudice di Ballando con le Stelle.

Secondo Ciacci, Mariotto sarebbe “fastidioso, arrogante e prepotente. Non capisco perchè in giuria sia sempre l’ultimo a votare”. Lo stilista, infatti, non trova equo che l’ultimo voto sia quello di Mariotto, perché a suo parere, con questa modalità, il suo voto vale troppo rispetto agli altri per definire la media dei ballerini. Dicendo questo, Ciacci manda un appello a Milluy Carlucci per cambiare il parterre dei giudici, perché dato che Mariotto vota per ultimo, il suo parere diventa fondamentale per alzare o abbassare la media dei concorrenti e lo stilista parla di una situazione pilotata.

Ma Ciacci, rincara la dose e parla di preferenze da parte del giudice: “Capisco che un concorrente possa stare più o meno simpatico, ma è vergognoso che dia un dieci a Costantino Della Gherardesca che non sa ballare e un due a Gilles Rocca che danza divinamente”.

In più, non contento, Ciacci se la prende anche con lo stesso Costantino Della Gherardesca, riguardo alla lite con Carolyn Smith, definendolo “snob, radical chich” e “con la puzza sotto il naso”: “Dovrebbe lasciare la puzza sotto il naso da radical chic. Non può dare dell’ignorante al giudice di gara”