Dimissioni Conte, come seguire in tv le consultazioni di domani 27 gennaio

Il momento delle Consultazioni che troverà il suo spazio nel palinsesto di domani 27 gennaio 2021, già ricco per la Giornata della memoria.

Il nostro Paese in questi giorni sta vivendo momenti difficili e delicati, dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, consegnate questa mattina, Mattarella deve iniziare le Consultazioni. Gli italiani potranno seguire cosa succede al Quirinale in vari programmi sparsi per il palinsesto televisivo di domani 27 gennaio. La giornata televisiva sarà già ricca per la Giornata della Memoria con tanti film e programmi dedicati.

Consultazioni Mattarella, come seguirle in tv

Si trova in una posizione difficile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che a breve darà il via alle Consultazioni per capire il da farsi dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, consegnate questa mattina dopo lo strappo voluto da Matteo Renzi che ha creato la crisi di governo. La situazione Covid complica le cose anche perché questa consultazione sarà la prima in piena pandemia e quindi la stampa sarà organizzata diversamente, dato che di solito i giornalisti si accalcano nella Vetrata.

Sul canale Youtube ufficiale della Presidenza della Repubblica si potrà seguire in diretta la Consultazione, così come sul sito www.quirinale.it. Nella consueta Vetrata sono ammessi pochi giornalisti rispetto al solito, un numero ridotto causa Covid ma che consente comunque una rappresentanza dell‘Ordine dei Giornalisti e Associazione Stampa Parlamentare e del Consigliere per la Stampa e la Comunicazione il tutto senza telecamere.

Nel pomeriggio, il palinsesto è già ricco di programmi in occasione del Giorno della Memoria. La mattina sarà dedicata all’informazione politica e agli aggiornamenti sull’attuale crisi di governo e anche la prima e la seconda serata. La7 per esempio ha annunciato uno speciale, condotto da Enrico Mentana con la sua “Maratona Crisi” in prima serata che proseguirà poi anche in seconda.