Scoperto il corpo di un uomo morto in casa. Era di mezza età e lavorava come personal trainer, la sua ex compagna era preoccupata per lui.

Una scoperta triste e tremenda è avvenuta nelle Marche. Nella località di Roncosambaccio, una frazione di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, le forze dell’ordine hanno scoperto il corpo di un uomo morto in casa sua. La vittima aveva 49 anni ed era noto per essere un personal trainer.

Una donna, identificata poi come la ex compagna della vittima, aveva avvertito le autorità riguardo alla irreperibilità della vittima. Lui non rispondeva in alcun modo alle sue chiamate né al telefono né al citofono di casa. Questo ha portato i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia di Fano ad entrare nell’abitazione del 49enne. La porta era chiusa dall’interno ed in camera da letto le forze dell’ordine hanno trovato il corpo dell’uomo morto.

Uomo morto in casa, aveva 49 anni: l’allerta da parte della sua ex

Era a letto, e l’impressione è che sia rimasto stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Forse è morto sul colpo, fatto sta che la porta d’ingresso serrata da dentro non lascia pensare ad alcuna circostanza violenta.

Il medico legale giunto assieme a poliziotti, pompieri e personale medico del 118, non ha notato la presenza di ferite o di segni di traumi sul cadavere. Prende sempre più corpo l’ipotesi di un malore fatale anche se sarà un esame autoptico, disposto dalla Autorità giudiziaria e che si svolgerà nei prossimi giorni, a fornire una risposta certa su quanto successo.